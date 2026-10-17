Fame Fighting: Lorik setzt Ex Denise Hersing auf Blacklist

Wenige Stunden vor dem Start von Fame Fighting sorgt nicht nur das Geschehen im Ring für Gesprächsstoff. Lorik Bunjaku (30) tritt am heutigen Abend gegen Tommy Pedroni (31) an – und ausgerechnet Loriks Ex-Freundin Denise Hersing (30) hatte angekündigt, Tommy vor Ort die Daumen zu drücken. Doch daraus könnte nun nichts werden. Wie Denise in ihrer Instagram-Story berichtet, habe sich kurz vor dem Event ihr Management bei ihr gemeldet: Ihr Name stehe angeblich auf einer Blacklist, weshalb ihr der Zutritt zur Halle verwehrt werde. Hinter der Entscheidung vermutet die Reality-TV-Bekanntheit ihren Ex-Partner. Ganz sicher ist sie sich allerdings nicht, wie sie selbst betont. Von der Nachricht abschrecken lassen will sich Denise dennoch nicht: Über privat angebotene Tickets möchte sie versuchen, doch noch Einlass zu bekommen und Tommy aus dem Publikum anzufeuern.

Dass Denise Lorik in Verdacht hat, kommt nicht von ungefähr. Der Realitystar hatte zuvor in seiner eigenen Instagram-Story öffentlich erklärt, seine Ex nicht bei Fame Fighting sehen zu wollen, und angekündigt, ihr den Besuch zu untersagen. Die angebliche Blacklist sieht Denise deshalb als mögliche Umsetzung dieser Ansage. "Und mein Management hat mir gerade mitgeteilt, dass ich auf einer Blacklist gelandet bin. Dank meines werten Ex", empörte sie sich in ihrer Story. Gleichzeitig schränkte sie ihre Vermutung ein: "Deswegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Sei mal so dahingestellt." Mehrere Personen hätten ihr inzwischen ihre privaten Eintrittskarten angeboten. Denise gibt sich daher kämpferisch und richtete eine selbstbewusste Botschaft an ihren Ex: "Man findet immer Wege. Also würde ich mal sagen: Zitter nachher nicht, ne. Vielleicht winke ich ja ganz nett mal aus dem Publikum."

Angeheizt wird der Streit durch die gemeinsame Vergangenheit der beiden. In ihrer Story wirft Denise ihrem Ex-Partner vor, auch nach der Trennung weiterhin Kontrolle über sie ausüben zu wollen. Einen Grund für den angeblichen Ausschluss habe sie ihm nicht gegeben, betont die Influencerin: "Ich hab ihm nichts getan. Ich hab gar nichts gemacht, so. Er hat mir sehr viel Scheiße angetan. Ja, aber nicht andersherum." Besonders kritisch sieht Denise, dass ihrem Ex offenbar überhaupt die Möglichkeit eingeräumt wird, über ihren Zutritt zu einer Veranstaltung mitzuentscheiden. Was zwischen den beiden konkret vorgefallen ist und wer die mutmaßliche Blacklist tatsächlich veranlasst hat, ist bislang unklar. Eine Stellungnahme von Lorik zu den Vorwürfen steht ebenfalls noch aus.

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Imago Lorik Bunjaku und Denise Hersing bei den Reality Awards 2026

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Imago Tommy Pedroni und Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Denise Hersing beim Screening des neuen RTL+ Formats "Bad Boyfriends" im Bootshaus Köln am 25.06.2026