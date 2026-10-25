Würde Linda Braunberger künftig bei Fame Fighting boxen?

Bei Fame Fighting treten regelmäßig bekannte Gesichter aus dem Reality-TV im Boxring an – Linda Braunberger (25) wird dort jedoch so schnell nicht zu sehen sein. Am Rande von Fame Fighting 4 verriet der Realitystar Promiflash, ob ein eigener Kampf für sie infrage käme. Ihre Antwort war eindeutig: Linda hat einfach zu große Angst vor den Schlägen. Sie könne sich nicht vorstellen, einer Kontrahentin entschlossen gegenüberzustehen – im Gegenteil. Statt sich kämpferisch zu zeigen, würde sie ihre Gegnerin vermutlich eher um Gnade bitten. "Nee, ich habe auch niemanden, über den ich sage, der wäre mein Feind oder irgendwas", stellte sie klar und ergänzte: "Ich muss auch sagen, ich würde in der Ecke stehen und sagen: 'Ich habe so Angst, bitte hau nicht so fest.' Das geht gar nicht."

Neben der Angst vor den Fäusten spricht für Linda noch ein weiterer Grund gegen eine Teilnahme an dem Reality-TV-Boxevent: Ihr fehlt eine passende Gegnerin. Nach eigener Aussage hat sie aktuell mit niemandem einen derart großen Konflikt, dass daraus ein Duell im Ring entstehen könnte. Bei Fame Fighting begegnen sich für gewöhnlich Kandidatinnen und Kandidaten, zwischen denen es zuvor heftig gekracht hat – diese Voraussetzung erfüllt das Model derzeit nicht. Linda fehlen damit gleich zwei Dinge: die nötige Kampfbereitschaft und eine persönliche Rivalität, die einen Gang in den Ring begründen würde. Eine Teilnahme scheint für sie momentan also weit entfernt zu sein.

Eine Person kam der Realitybekanntheit dann aber doch in den Sinn, mit der ein Match theoretisch möglich gewesen wäre: Bellydah Venosta (35). Mit ihr hatte Linda früher eine Meinungsverschiedenheit. Dieser Konflikt gehört mittlerweile allerdings längst der Vergangenheit an – statt anhaltender Feindschaft verbindet die beiden heute offenbar ein gutes Verhältnis. "Ich hatte mal eine Diskrepanz mit Bellydah, aber da ist alles super", erklärte Linda gegenüber Promiflash. "Wir verstehen uns hervorragend. Das ist so das Einzige, wo ich gesagt hätte, das hätte man machen können, aber sonst nicht." Somit scheidet auch die letzte potenzielle Kontrahentin aus. Fame Fighting hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im Kalender der Realitywelt entwickelt – Linda schaut sich das Spektakel jedoch lieber vom Rand aus an, als selbst die Boxhandschuhe zu schnüren.

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Juni 2025

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, August 2026

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Joyn Linda Braunberger und Belly Venosta in "Das große Promi-Büßen"