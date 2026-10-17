Heinz Hoenig feiert seinen 75. Geburtstag auf St. Pauli

Heinz Hoenig (75) hat seinen 75. Geburtstag nachgefeiert – und zwar dort, wo es ihm schon früher gut gefallen hat: in der Hamburger Kultkneipe Zwick auf St. Pauli. Am Donnerstagabend versammelte der Schauspieler zahlreiche Freunde und geladene Gäste um sich, um das runde Jubiläum endlich gebührend zu begehen. Das berichtet unter anderem RTL. Dass er erst Mitte September wegen erneuter Herzprobleme in einer Klinik behandelt werden musste, hielt ihn davon nicht ab. An seiner Seite war seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41), die ihn zu der nachträglichen Geburtstagsrunde begleitete. Der Jubilar präsentierte sich bestens gelaunt und wurde im Laufe des Abends sogar selbst zum Sänger. Heinz griff zum Mikrofon und stimmte Achim Reichels bekannten Hit "Aloha heja he" an. Mit seinem spontanen Auftritt sorgte der Schauspieler für einen musikalischen Höhepunkt. Anschließend genoss er die Gesellschaft seiner Gäste weiter und feierte mit ihnen bis spät in den Abend hinein.

Für eine besondere Überraschung sorgten Zwick-Wirt Uli Salm und seine Partnerin. Sie schenkten dem Geburtstagskind ein Porträt, das den Schauspieler selbst zeigt. Der Beschenkte nahm sich sichtlich Zeit, sein Konterfei ganz genau zu betrachten, und machte dabei keinen Hehl aus seiner Freude über die Aufmerksamkeit. Auch die Wahl der Location dürfte für ihn mit der einen oder anderen Erinnerung verbunden sein: Die Kneipe auf dem Kiez gehörte früher zu seinen Stammlokalen. An diesem Abend gab es in der Kultkneipe sogar gleich doppelten Grund zum Feiern. Parallel zu Heinz' Ehrentag wurde dort das 50-jährige Bestehen der Band Rudolf Rock & Die Schocker begangen. So traf seine private Geburtstagsrunde auf ein weiteres Jubiläum. Gemeinsam mit Annika und den vielen Gästen verbrachte der Jubilar schließlich mehrere ausgelassene Stunden in vertrauter Umgebung.

Doch so ausgelassen der Abend auch war: Noch vor drei Wochen hatte Heinz in einem Interview mit Bild sehr offen über seine größte Angst gesprochen. "Ich habe Ehrfurcht vor dem Tod und Angst davor, zu früh gehen zu müssen. Meine Jungs sind noch klein, ich will noch lange ihr Papa sein", sagte er. Nach zwei Jahren voller Krisen hat ihn vor allem dieser Gedanke nicht losgelassen. "Wenn ich ehrlich bin, gab es bekanntermaßen Zeiten, da wusste ich nicht einmal, ob ich den nächsten Tag erleben werde. Da ging es nur darum, überhaupt weiterzumachen", erklärte er. Und weiter: "Das macht mich schon demütig. Ich habe so oft am Abgrund gestanden und durfte immer wieder zurückkommen."

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Imago Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig beim Bild-Renntag auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen im Mai 2026

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Imago Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig bei der Verleihung der Goldenen Bild der Frau 2025 im Theater im Hafen, Hamburg

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Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig mit ihren Kids, Juni 2025