Heinz Hoenig (75) ist nach gesundheitlich schweren Monaten wieder auf den roten Teppich zurückgekehrt. An seiner Seite war seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41), als das Paar am Mittwochabend eine Preisverleihung in Hamburg besuchte. Vor den Kameras präsentierte sich das Paar gut gelaunt und strahlte Seite an Seite. Für den Schauspieler war es der erste gemeinsame öffentliche Auftritt mit seiner Frau seit Längerem. Zuletzt hatten erneute gesundheitliche Probleme die privaten Pläne der beiden durchkreuzt. Umso besonderer wirkte nun der gemeinsame Termin in der Hansestadt: Heinz und seine Frau posierten zusammen für die Fotografen und zeigten sich sichtlich gelöst. Von den Strapazen der vergangenen Wochen war Heinz bei dem Termin nichts anzumerken. Noch vor wenigen Wochen hatte der Realitystar wegen seiner Gesundheit auf eine Feier verzichten müssen. Nun konnte er wieder an der Seite seiner Partnerin ins Blitzlichtgewitter treten und einen Abend in der Öffentlichkeit verbringen.

Hinter Heinz liegt erneut eine schwierige Zeit. Wegen erneut aufgetretener Herzprobleme musste der Schauspieler länger im Krankenhaus bleiben. Der Rückschlag kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Annika hatte für den 75. Geburtstag ihres Mannes am 24. September eigentlich eine Überraschungsparty auf die Beine gestellt. Wegen des Klinikaufenthalts musste die geplante Feier jedoch kurzfristig abgesagt werden. Ganz ins Wasser fiel das Fest am Ende aber nicht. Mitte Oktober holte Heinz seine Feier schließlich in Hamburg nach. Gemeinsam mit seiner Frau und Freunden stieß er in seiner früheren Stammkneipe auf St. Pauli auf sein neues Lebensjahr an. Statt einer großen Überraschung im September gab es somit einige Wochen später eine persönliche Runde im vertrauten Umfeld. Nach dem längeren Aufenthalt im Krankenhaus war dieser Abend für Heinz zugleich eine Gelegenheit, wieder Zeit mit ihm nahestehenden Menschen außerhalb des Klinikalltags zu verbringen.

Nur wenige Wochen nach der nachgeholten Geburtstagsrunde konnten Heinz und Annika nun auch wieder einen öffentlichen Termin als Paar wahrnehmen. Während das Treffen auf St. Pauli noch im persönlichen Kreis stattfand, führte sie ihr jüngster Auftritt gemeinsam auf den roten Teppich einer Hamburger Preisverleihung. Damit kehrten beide nach der ausgefallenen Überraschungsparty und Heinz' längerem Klinikaufenthalt zusammen vor die Kameras zurück. Während der wiederkehrenden gesundheitlichen Schwierigkeiten ihres Mannes stand die Autorin in den vergangenen Monaten an seiner Seite. Die beiden sind verheiratet und meisterten zuletzt mehrere Rückschläge, die nicht nur den Alltag, sondern auch gemeinsame Vorhaben beeinflussten. Der Schauspieler, der unter anderem durch den Film "Das Boot" bekannt wurde, hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So musste er Anfang 2024 seine Teilnahme an der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" vorzeitig beenden.

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Imago Heinz Hönig und Annika Kärsten-Hönig bei der Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU 2026

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Imago Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig beim Bild-Renntag auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen im Mai 2026

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