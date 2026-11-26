Annika Kärsten-Hoenig (41) hat sich nach längerer Ruhe mit einem offenen Einblick in ihren Pflegealltag zurückgemeldet. Auf ihrem neuen Instagram-Kanal "Im Schatten der Pflege" berichtet die Reality-TV-Bekanntheit über Ehemann Heinz Hoenig (75), den sie rund um die Uhr betreut. Der Zustand des schwerkranken Schauspielers habe sich inzwischen "deutlich stabilisiert". Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Für Annika bedeutet diese Entwicklung jedoch nicht, dass ihre Sorgen verschwunden sind. Besonders in der Nacht findet sie weiterhin kaum Ruhe, weil sie jederzeit eine erneute Verschlechterung befürchtet. "Ich gehe jede Nacht ins Bett mit Angst, mit Sorgen, was erwartet mich am nächsten Morgen?", gibt sie zu verstehen.

Mit "Im Schatten der Pflege" verfolgt Annika ein klares Ziel: Sie möchte einen Ort schaffen, an dem sich Menschen austauschen können, die ihren Partner oder andere Angehörige pflegen. Ihr eigenes Schicksal mit Heinz soll dabei ausdrücklich nicht im Vordergrund stehen. Bislang finden sich auf dem Account vor allem Bilder und Fakten zum Thema Pflegebedürftigkeit. Rund 200 Menschen folgen dem Kanal derzeit. Annika kümmert sich nach eigener Schilderung rund um die Uhr um die Betreuung ihres Mannes.

Wie fordernd die Versorgung eines geliebten Menschen sein kann, beschreibt Annika auf ihrem Account sehr deutlich: "Wir haben keinen Feierabend, wir müssen 24/7 abrufbar sein, arbeiten täglich im Dreischichtsystem." Echte Wochenenden, Feiertage oder Ferien gebe es für pflegende Angehörige ebenfalls nicht. "Selbst wenn wir nachts mal für kurze Zeit die Augen zumachen, bleibt doch immer die Angst: Was ist, wenn ich nachts irgendetwas nicht mitbekomme und ich in diesem Moment nicht helfen kann?", betont Annika abschließend noch einmal.

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Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig, November 2026

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Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Schauspieler

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