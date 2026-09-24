Seine größte Sorge: Heinz Hoenig hat Angst vor zu frühem Tod

Heinz Hoenig (75) feiert am 24. September seinen 75. Geburtstag. Nach zwei Jahren voller gesundheitlicher Krisen beschäftigt den Schauspieler dabei vor allem ein ernster Gedanke: Er fürchtet, seine Familie zu früh verlassen zu müssen. Besonders seine beiden noch kleinen Söhne möchte der "Das Boot"-Darsteller möglichst lange begleiten. "Ich habe Ehrfurcht vor dem Tod und Angst davor, zu früh gehen zu müssen. Meine Jungs sind noch klein, ich will noch lange ihr Papa sein", erklärte Heinz gegenüber Bild. Eine große Feier gibt es zu seinem Ehrentag nicht: Aus gesundheitlichen Gründen hatte Heinz seine geplante Geburtstagsparty abgesagt.

Die lebensbedrohlichen Phasen der vergangenen Jahre haben seinen Blick auf das Älterwerden verändert. "Wenn ich ehrlich bin, gab es bekannterweise Zeiten, da wusste ich nicht einmal, ob ich den nächsten Tag erleben werde. Da ging es nur darum, überhaupt weiterzumachen", erinnerte sich Heinz. Heute blickt er deshalb mit großer Dankbarkeit auf seine Fortschritte. "Das macht mich schon demütig. Ich habe so oft am Abgrund gestanden und durfte immer wieder zurückkommen." Seit einer schweren Infektion im Frühjahr 2024 musste der Schauspieler mehrere komplizierte Operationen überstehen und verbrachte 143 Tage im Krankenhaus. Im September desselben Jahres durfte er schließlich nach Hause zurückkehren.

Dort steht ihm seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41) eng zur Seite. Gemeinsam kümmert sich das Paar um die beiden gemeinsamen Söhne. Annika übernimmt zudem einen wichtigen Teil von Heinz' Versorgung: Seit ihm bei einer Notoperation im Mai 2024 die Speiseröhre entfernt werden musste, wird er über eine Magensonde ernährt. Dass er nicht wie früher essen kann, beschäftigt den Schauspieler weiterhin. "Ich vermisse es, wieder selbst essen zu können", gestand er gegenüber Bild. Trotz seiner gesundheitlichen Vorgeschichte konnte Heinz zuletzt wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Auch eine weitere große Sorge ist inzwischen geklärt: Der 75-Jährige ist wieder krankenversichert.

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Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig beim Plätzchenbacken, November 2024

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Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig, September 2026

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Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig, Schauspieler