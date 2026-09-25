Für Heinz Hoenig ging Annika jeden Tag über ihre Grenzen

Heinz Hoenig (75) hat allen Grund zum Feiern: Der Schauspieler wird am heutigen 24. September 75 Jahre alt. Noch vor zweieinhalb Jahren hatte er große Angst, diesen besonderen Tag nicht mehr zu erleben. In einem Interview mit Bild erklärt Heinz nun, dass es vor allem seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41) war, die ihm durch die härteste Zeit seines Lebens half. Sie stand ihm während seiner schlimmen Gesundheitskrise jeden Tag zur Seite und ging dabei immer wieder über ihre eigenen Grenzen hinaus. Als ausgebildete Krankenschwester kümmerte sie sich um die Pflege ihres Mannes. Als Ehefrau stand sie ihm emotional bei. Parallel dazu kümmerte sie sich um die gemeinsamen Kinder. Für den TV-Star ist es deshalb das größte Geschenk, seinen 75. Geburtstag zusammen mit der Frau verbringen zu können, die ihn mit viel Zuneigung und unerschütterlicher Liebe durch jede Krise trug.

Die Belastung der vergangenen Jahre ging jedoch auch an Annika nicht spurlos vorüber. Einige Momente hätten sie beinahe zerbrechen lassen, wie sie ebenfalls im Gespräch mit Bild einräumt. Und auch ein ehrliches Geständnis hat sie parat: "Manchmal habe ich die Schnauze voll." Trotz aller Erschöpfung wich sie ihrem Mann in den schwierigsten Phasen nicht von der Seite und hielt zugleich den Familienalltag am Laufen. Heinz selbst blickt inzwischen wieder optimistisch nach vorn und spricht voller Tatendrang über seine Zukunftspläne: Er habe "richtig Bock" auf Dreharbeiten, verrät er dem Blatt. Schon in einem früheren Interview mit der Zeitung sagte der Schauspieler, dass er sich "fast wieder wie der Alte" fühle. Nach Monaten, in denen sich alles um seine Gesundheit drehte, möchte Heinz nun am liebsten auch beruflich wieder durchstarten.

Heinz und Annika sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Gerade in der gesundheitlich schwersten Phase des Schauspielers zeigte sich, wie eng der Zusammenhalt in ihrer Familie ist. Vor zweieinhalb Jahren bestimmten Angst und Ungewissheit den gemeinsamen Familienalltag – Planungen über den nächsten Tag hinaus waren kaum möglich. Dass Heinz nun tatsächlich seinen 75. Geburtstag erlebt, hat für das Paar deshalb eine ganz persönliche Bedeutung, die weit über einen runden Zahlensprung hinausgeht.

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Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenig, September 2026

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Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, Mai 2025

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Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig mit ihren Kindern

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