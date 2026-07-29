Engelszahl: Kate Cassidy lässt Liam-Payne-Tattoo entfernen

Rund 21 Monate nach dem Tod ihres Freundes Liam Payne (†31) hat seine Partnerin Kate Cassidy nun eine besondere Entscheidung getroffen: Die Influencerin lässt ein Tattoo, das sie ihm zu Ehren gestochen hatte, wieder entfernen. Auf Instagram teilte sie diese Woche ein Video aus einem Tattoo-Studio, in dem ihre linke Hand zu sehen ist – und die darin eingestochene Zahl 444 per Laser entfernt wird. Bevor die Behandlung startete, schnappte Kate sich noch ein Selfie mit Schutzbrille. Die Aufnahmen teilte sie mit ihren Followern.

Trotz der Entfernung bleibt die Zahl für die 27-Jährige von großer Bedeutung. Denn 444 war die sogenannte Engelszahl, die sie gemeinsam mit Liam hatte. Kate erklärte gegenüber ihren Followern, dass sie sich entschieden habe, einige Tattoos entfernen zu lassen, die schlecht ausgeführt worden seien, und betonte gleichzeitig, sie werde diese irgendwann neu stechen lassen. Das Motiv hatte sie sich ebenso wie ein LP auf dem Handgelenk in den Monaten nach Liams Tod im Oktober 2024 stechen lassen. Der Sänger war damals mit 31 Jahren verstorben, nachdem er in Buenos Aires von einem Hotelbalkon gestürzt war.

Kate war rund zwei Jahre mit dem ehemaligen One-Direction-Sänger zusammen und ist seit seinem Tod sehr offen mit ihrer Trauer umgegangen. Immer wieder teilt sie auf ihren Social-Media-Kanälen Einblicke in ihren Trauerprozess. Kürzlich postete sie etwa ein emotionales Video, in dem sie unter Tränen handgeschriebene Briefe von Liam vorliest. "Manchmal, wenn ich traurig bin, lese ich alte Briefe, die Liam mir geschrieben hat, was mich noch trauriger macht", sagte sie darin. Auch auf TikTok hat Kate zuletzt offen über ihre Situation gesprochen und eingestanden, dass es ihr schwerfalle, wieder jemand Neues kennenzulernen, weil sie jeden mit Liam vergleiche. Er habe einfach jede erdenkliche Eigenschaft gehabt, die sie sich in einem Partner wünsche.

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IMAGO / News Licensing Kate Cassidy im Januar 2025

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Instagram / kateecass Kate Cassidy entfernt das "444"-Tattoo in Hommage an Liam Payne, Juli 2026

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Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024