"Landman": Taylor Sheridan schrieb Hauptrolle extra für ihn

Für die Hauptrolle seiner Serie "Landman" musste Taylor Sheridan nicht lange suchen: Der Krisenmanager Tommy war von Beginn an auf einen einzigen Schauspieler zugeschnitten. Wie Deadline berichtet, schrieb der Serienmacher die Figur mit Billy Bob Thornton (71) im Kopf – und griff kurzerhand zum Telefon. "Ich arbeite an einer Serie namens 'Landman'. Du bist der Landman. Ich schreibe die Geschichte aus deiner Sicht", habe Taylor ihm dem Bericht zufolge erklärt. Nach diesem Gespräch nahm sich Billy das Skript vor. Schon beim Lesen soll er eine unmittelbare Verbindung zu Tommy gespürt haben, schließlich war die Rolle von Beginn an auf ihn zugeschnitten. Die Besetzung war damit offenbar genau so aufgegangen, wie Taylor es geplant hatte. Wer sich selbst ein Bild von Billy als Problemlöser im Ölgeschäft machen möchte, kann die bereits veröffentlichten Folgen derzeit bei Paramount+ streamen. Bei Apple TV lassen sie sich alternativ leihen oder kaufen.

Inhaltlich dreht sich "Landman" um einen Mann, der mitten im Ölboom ständig neue Brände löschen muss. Billy Bobs Figur Tommy hat dabei die Interessen von Milliardären ebenso im Blick wie die von zwielichtigen Investoren. Die ergiebigen Ölquellen werden schnell zum Zündstoff: Geldgeber wollen sich ihren Anteil am Reichtum sichern, Konkurrenten geraten aneinander und der Kampf um die Boomtowns entwickelt sich zu einem Machtspiel der Wohlhabenden. Raue Umgangsformen, Machtkämpfe und die Schattenseiten des Kapitalismus prägen die Handlung – ganz ähnlich wie in Taylors Erfolgsserie Yellowstone. Beim Publikum und bei den Kritikern kommt das Drama allerdings unterschiedlich gut an. Auf Rotten Tomatoes erreicht "Landman" bei den professionellen Rezensionen 80 Prozent Zustimmung. Der Publikumswert liegt dort dagegen bei 58 Prozent. Auf IMDb fällt die Bewertung deutlicher aus: Die Serie wird auf der Plattform mit 8,2 von zehn möglichen Sternen geführt.

Die Grundlage für die Serie lieferte ein dokumentarischer Podcast: In "Boomtown" beleuchtet der texanische Journalist Christian Wallace den Ölboom im Permian Basin in West-Texas. Taylor ließ sich davon zu Tommys Geschichte inspirieren, entschied sich aber früh dafür, die Handlung konsequent aus der Perspektive seiner Hauptfigur zu erzählen – und damit aus der Sicht der Rolle, die er für Billy Bob geschrieben hatte. Für den Schauspieler entstand dadurch eine besonders persönliche Verbindung zu Tommy – schon nach der ersten Lektüre des Skripts konnte er sich unmittelbar mit der Rolle identifizieren. Bekannt wurde der Serienmacher vor allem als Schöpfer von "Yellowstone" und den dazugehörigen Spin-offs. Mit "Landman" übertrug er seine Lieblingsthemen rund um Macht, Geld und Landbesitz nun kurzerhand auf das Erdölgeschäft.

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Getty Images Bei SiriusXM: Taylor Sheridan zu Gast in der "Howard Stern Show" in New York, 30. Juni 2026

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Imago Schauspieler Billy Bob Thornton in der Paramount+-Serie "Landman", 2026

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Getty Images Taylor Sheridan 2022 bei der Premiere der 5. Staffel von "Yellowstone" in Fort Worth, Texas