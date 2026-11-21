Samuel L. Jackson (77) wird zum Gangsterboss! In der neuen Dramaserie "Frisco King" schlüpft der Hollywoodstar in die Rolle eines gerissenen Kriminellen. Paramount+ hat jetzt den ersten Trailer zu dem Projekt von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan veröffentlicht. Samuel spielt darin Russell Lee Washington Jr., genannt Lee. Der erfahrene Gangster aus New Orleans erkennt im texanischen Frisco, dass sich hinter der gepflegten Fassade der Vorstadt lukrative Chancen für dubiose Geschäfte verbergen. Mit einem Schützling, einem treuen Fahrer und einigen recht ungewöhnlichen Verbündeten will Lee aus kleinen Gaunereien ein ganzes kriminelles Imperium machen. Doch der Aufstieg hat seinen Preis: Je größer sein Einfluss wird, desto gefährlicher werden auch seine Gegner. Lange warten müssen Fans nicht mehr. Am Freitag, dem 18. Dezember, startet die Serie bei Paramount+ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Auftakt gibt es gleich zwei Folgen, danach erscheint jeden Freitag eine neue Episode.

An Samuels Seite ist ein junges Ensemble zu sehen. Asa Germann übernimmt die Rolle des Teddy, eines cleveren Studienabbrechers mit ausgeprägtem Geschäftssinn, den Lee unter seine Fittiche nimmt. Kai Caster spielt Keith, einen zuvorkommenden Angestellten des örtlichen Sandman Hotels. Ihn rekrutiert der Gangster als Fahrer für seine illegalen Pläne. Außerdem mischen Lilah Pate und Savanna Gann als die Cheerleaderinnen London und Avery mit. Neben Pompons setzen die beiden vor allem auf ihren Charme – und zwar ganz gezielt im Dienste seiner Geschäfte. Und dann wäre da noch ein ganz besonderer Gast: Kein Geringerer als Sylvester Stallone (80) absolviert einen Gastauftritt in "Frisco King". Welche Rolle der Actionstar übernimmt, ist bislang allerdings noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Hinter der Kamera hält Taylor die Fäden fest in der Hand. Der Serienmacher hat das Drehbuch geschrieben und fungiert zudem als ausführender Produzent – und zwar gemeinsam mit Samuel und Sylvester. Zu diesem Team gehört auch LaTanya Richardson Jackson, die Ehefrau des Hauptdarstellers. Auf zwischenmenschlicher Ebene rückt die Serie vor allem die wachsende Bindung zwischen Lee und seinem ehrgeizigen Protegé Teddy in den Mittelpunkt. Daneben spielen die Loyalität seines Fahrers Keith sowie die Zusammenarbeit mit seinen außergewöhnlichen Partnerinnen London und Avery eine zentrale Rolle. Auf dem Regiestuhl wechselten sich Christina Alexandra Voros und Michael Friedman ab, die jeweils vier Episoden inszenierten. Christina übernahm darüber hinaus die Regie bei der Pilotfolge. Produziert wird die neue Gangsterserie von Paramount Television Studios und 101 Studios.

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Paramount+ Samuel L. Jackson in "Frisco King", Staffel 1

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Paramount+ "Frisco King" Staffel 1 auf Paramount+

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