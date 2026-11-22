Robert Redford (†89) hätte beinahe eine der erfolgreichsten Serienrollen der vergangenen Jahre übernommen. Die Hollywoodlegende, die 2025 im Alter von 89 Jahren starb, sollte ursprünglich den Ranchpatriarchen John Dutton in Yellowstone spielen. Das enthüllte Serienmacher Taylor Sheridan gegenüber The Hollywood Reporter. Damals sollte das Projekt noch beim Sender HBO entstehen. Bei einem Treffen in Sundance gab Robert dem Drehbuchautor tatsächlich seine Zusage. Statt Jubel kam vom Sender allerdings eine überraschende Kehrtwende: HBO zog nicht mit und gab für die geplante Serie kein grünes Licht. Erst als "Yellowstone" später bei Paramount ein neues Zuhause fand, kam Taylors ursprünglicher Wunschkandidat zum Zug: Kevin Costner (71). Der Schauspieler schlüpfte schließlich in die Rolle des John Dutton und prägte sie über mehrere Staffeln hinweg.

Dabei hatte Taylor den Verantwortlichen bei HBO zuerst Kevin vorgeschlagen. Die Senderchefs konnten sich den Schauspieler damals aber nicht als Familienoberhaupt der Duttons vorstellen und wollten stattdessen Robert. "Wenn du uns Robert Redford besorgst, geben wir grünes Licht für die Pilotfolge", sei die Ansage gewesen, erzählte der Drehbuchautor dem Branchenblatt. Taylor reiste also nach Sundance und verbrachte einen ganzen Tag mit dem Filmstar. Stolz meldete er sich daraufhin beim Sender: "Ich habe ihn!" Um Missverständnisse auszuschließen, stellte er klar, dass er wirklich Robert Redford gewonnen hatte. Die Reaktion fiel allerdings anders aus als erwartet. "Wir meinten einen Typen wie Robert Redford", hieß es bei HBO verdutzt. Nach einer Krisensitzung lehnte der Sender "Yellowstone" dann aus inhaltlichen Gründen ab. Vor allem mit Beth Dutton, der temperamentvollen Tochter von John, hatten die Verantwortlichen offenbar ihre Probleme.

Taylor nahm die Absage nicht einfach hin. In einem Telefonat fragte er die Runde bei HBO, wer von ihnen überhaupt eine Serie verantworte, die gerade im Fernsehen laufe. Dann bedankte er sich und legte auf. Danach habe sich der Sender nie wieder bei ihm gemeldet. Bei Paramount konnte er dann doch noch Kevin verpflichten. Als John Dutton steht der Schauspieler im Mittelpunkt der Handlung: Die Figur steht als Oberhaupt der Familie Dutton und Besitzer der größten Rinderfarm Montanas im Mittelpunkt der Geschichte. Ausgerechnet Beth, an der sich HBO so gestört hatte, wurde später zum Liebling des Publikums. Gespielt wurde Johns schlagfertige Tochter von Kelly Reilly (49). "Yellowstone" ging 2018 an den Start und brachte es auf fünf Staffeln mit insgesamt 53 Folgen. Die Serie legte außerdem den Grundstein für Taylors großen Serienerfolg.

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Getty Images Kevin Costner bei The Art of Elysium: Lee Daniels' Heaven 2025 in Montecito, Kalifornien

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Actionpress / United Archives GmbH Robert Redford im Film "Der Pferdeflüsterer"

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