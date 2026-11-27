Taylor Sheridan will bei den Budgets seiner Serien keine Abstriche machen. Der Yellowstone-Schöpfer wehrt sich damit gegen Einsparungen, die Produktionsfirmen kurzfristig höhere Gewinne bescheren sollen. Im Interview mit Yahoo Finance erklärte der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent seine Haltung am Beispiel von "Landman". Auf die Frage, wie viel die Produktion koste, antwortete Taylor knapp: "Sie kosten, was sie kosten." Würde man dort 45 Millionen Euro einsparen, würden nach seiner Rechnung am Ende nicht automatisch 45 Millionen Euro mehr in der Kasse landen. Weniger Geld würde sich schließlich auf das fertige Produkt auswirken. Dadurch verliere die Serie an Wert für das Publikum, und womöglich würden sogar weniger Menschen einschalten. Taylor sieht Investition, Qualität und Erfolg daher eng miteinander verbunden. Die vermeintliche Ersparnis könnte sich also schnell als Milchmädchenrechnung entpuppen.

Dass Taylors Produktionen so kostspielig ausfallen, liegt unter anderem an prominenten Besetzungen, zahlreichen Drehorten und einer aufwendigen Inszenierung. Seine Serien sollen nicht wie klassisches Fernsehen aussehen, sondern in Bildern und Größenordnung an Kinofilme erinnern. Dieses Premiumkonzept steckt nicht nur hinter "Yellowstone" und "Landman", sondern auch hinter Serien wie "Lioness", "Tulsa King" und "1923". Schon die erste Staffel von "1923" bezeichnete Taylor als möglicherweise eine der teuersten Auftaktstaffeln der Fernsehgeschichte. Als Gründe nannte er damals die erstklassige Besetzung und die komplizierten Drehs an verschiedenen Orten. Genau solche Elemente wären bei deutlichen Budgetkürzungen kaum unverändert aufrechtzuerhalten. Mit seiner Haltung stellt er sich gegen den Sparkurs vieler Produktionsfirmen, die im Streamingzeitalter ihre Kosten senken und ihre Gewinnspannen erhöhen wollen.

Seine kompromisslose Arbeitsweise leitet Taylor aus seinem beruflichen Werdegang ab. Er habe Regie und Produktion über das Filmemachen gelernt und diesen Ansatz später auf seine Arbeit fürs Fernsehen übertragen. Ein anderes, kostengünstigeres TV-Modell kommt für ihn deshalb nicht infrage. Stattdessen setzt der Filmemacher weiterhin auf Serien, die optisch und in ihrer Größenordnung wie Kinoproduktionen wirken. Dazu gehören große Kulissen, anspruchsvolle Drehbedingungen und bekannte Schauspieler. Dass er an seiner Produktionsweise oder an einzelnen Projekten etwas ändern will, kündigte Taylor im Gespräch mit Yahoo Finance nicht an. Vielmehr hält er an jenem Modell fest, das bereits "Yellowstone" zu einem aufwendig inszenierten Format machte und auch seine weiteren Produktionen für Paramount bestimmt. Die hohen Budgets sind für ihn demnach kein Nebeneffekt, sondern ein wesentlicher Bestandteil seines Konzepts. Sein Einwand gegen pauschale Einsparungen bleibt deshalb klar: Wenn an den Produktionsmitteln gespart wird, verändert sich auch das Ergebnis, das am Ende beim Publikum ankommt.

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Getty Images Auf der Premiere von "1883" in Las Vegas: Taylor Sheridan spricht auf der Bühne

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Getty Images Auf dem Stagecoach Festival 2023 spricht eine Person auf der Bühne

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