Nach Ehe-Enthüllung: Sarah Connor zeigt sich mit Florian

Da staunten die Fans nicht schlecht: Sarah Connor (46) meldete sich auf Instagram mit einer ganzen Ladung privater Schnappschüsse zurück und zeigt sich erneut überraschend vertraut mit Florian Fischer (52). Sensationelle 19 Aufnahmen packte die Sängerin in ihren Beitrag, darunter zahlreiche Strand- und Bikinifotos aus dem vergangenen Urlaub. Zwei Bilder stechen dabei besonders ins Auge: Auf einem Familienfoto sitzen Sarah und Florian direkt nebeneinander und grinsen gemeinsam in die Kamera, während Sarahs Mutter Soraya Lewe-Tacke ihre Tochter und ihren Schwiegersohn vertraut in den Arm nimmt. Eine weitere Aufnahme zeigt Florian zusammen mit Soraya und weiteren Personen in geselliger Runde an einem Gartentisch, der stimmungsvoll mit Kerzen geschmückt ist. Von Distanz ist bei der Musikerin also keine Spur, und das, obwohl sie vor wenigen Wochen eine überraschende Nachricht zu ihrer Ehe verkündet hatte.

Ende September hatte die Sängerin nämlich mit einem gemeinsamen Foto öffentlich gemacht, dass sich bei ihr und Florian einiges geändert hat. "Flo und ich sind bereits seit Frühjahr kein klassisches Ehepaar mehr", erklärte sie damals ganz offen und teilte damit ein Beziehungsupdate mit ihren Fans. Von einer klassischen Trennung mag aber trotzdem niemand sprechen, denn laut der Musikerin teilen die beiden weiterhin ihre gemeinsamen Wohnräume sowie die körperliche Nähe. Miteinander zu schlafen, wenn ihnen danach sei, gehört ebenso dazu wie das Bedürfnis nach mehr Freiraum. Was künftige Schnappschüsse angeht, wollte sich Sarah lieber nicht festlegen und schloss weder gemeinsame Ausflüge noch Bilder mit neuen Personen an ihrer Seite aus.

Sarah und Florian hatten sich bereits im Jahr 2013 das Jawort gegeben, zwei gemeinsame Kinder machen das Familienglück komplett. Mit den neuen Aufnahmen macht die Sängerin nun unmissverständlich deutlich, dass der Musikmanager trotz der veränderten Eheform weiterhin ein absoluter Hauptakteur in ihrem familiären Kosmos bleibt. Auch das gewohnt vertraute Auftreten an der Seite von Sarahs Mutter Soraya spricht eine klare Sprache bezüglich des festen Zusammenhalts. "Unsere Beziehung hat ihre Form verändert", schrieb die Musikerin bereits passend über die neue Konstellation im Hause Connor. Ein Satz, der sich mit Blick auf die aktuellen Bilder durchaus bestätigt – gemeinsame Abende bei romantischem Kerzenschein inklusive.

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sarahconnor Florian Fischer, Soraya Lewe-Tacke und Sarah Connor im Herbst 2026

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Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor, Musiker

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Instagram / sarahconnor Florian Fischer, Sarah Connor, Summer und Tyler Terenzi, Juni 2026