Urlaub: Sarah Connor wirkt nach Beziehungs-Post glücklich

Sarah Connor (46) genießt offenbar das Leben in vollen Zügen: Kurz nachdem sie öffentlich gemacht hat, dass sich ihre Beziehung zu Florian Fischer (51) verändert hat, meldet sich die Sängerin bestens gelaunt aus Italien. Auf Instagram teilt sie Eindrücke von Sonne, Meer, gutem Essen und ausgelassenen Momenten mit Freunden. In den Aufnahmen fährt die Musikerin singend Auto und strahlt auf mehreren Selfies in die Kamera. Dazu schreibt sie lediglich: "Hi, ich vermisse dich." Wen sie damit meint, lässt Sarah allerdings offen. Ihre Fans zeigen sich von den fröhlichen Bildern jedenfalls begeistert. "Das ist der pure Inbegriff von Freigeistin", kommentiert ein Nutzer. Ein anderer schreibt: "Wie happy du aussiehst, so unfassbar schön zu sehen." Auch zahlreiche weitere Reaktionen fallen herzlich aus.

Für besonderes Aufsehen sorgt ein ganz bestimmtes Video aus der Urlaubsreihe. Darin ist die vierfache Mutter lediglich mit einem T-Shirt und einem Stringtanga bekleidet zu sehen, bevor sie mit dem Bauch voran auf ein Bett springt. Den Spaß an der ungewöhnlichen Aktion kann sie dabei kaum verbergen. Die Idee dazu stammt allerdings nicht von Sarah selbst, sondern von ihrer Tochter Summer (20). In einem Chat-Ausschnitt, den die "From Sarah with Love"-Interpretin ebenfalls auf Instagram veröffentlichte, empfiehlt die 20-Jährige ihrer Mutter genau diesen Sprung und versichert ihr, sie könne ihn nur empfehlen. Sarah ließ sich offenbar nicht lange bitten, setzte den Tipp kurzerhand um und teilte das Ergebnis anschließend mit ihrer Community.

Erst vor Kurzem hatte die Musikerin öffentlich gemacht, dass sie und Musikmanager Florian Fischer seit dem Frühjahr 2026 kein "klassisches Ehepaar" mehr seien. "Unsere Beziehung hat ihre Form verändert", erklärte sie. Von einem endgültigen Bruch kann jedoch offenbar keine Rede sein: Die beiden verstehen sich weiterhin gut, teilen sich ihre Wohnräume, arbeiten zusammen und reisen auch gemeinsam. Beide hätten sich lediglich mehr Freiraum gewünscht. Nach einigen Monaten der Umgewöhnung empfinde Sarah die neue Situation inzwischen als befreiend. Neue feste Partner gibt es ihren Angaben zufolge derzeit auf keiner Seite. Stattdessen wollen die 46-Jährige und Florian ihr jeweiliges Leben genießen. Die aktuellen Urlaubsbilder aus Italien sind nun das erste größere Lebenszeichen, das Sarah seit dieser Ankündigung mit ihren Followern geteilt hat.

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Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Oktober 2026

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Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Oktober 2026

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Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor, Musiker