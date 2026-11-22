Soraya Lewe-Tacke hat genug von den Sticheleien gegen ihre Familie. Die Mutter von Sarah Connor (46) und Anna-Maria Ferchichi (45) hat sich nun in einem Instagram-Video an Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) gewandt. Die Zwillinge hatten in der Vergangenheit immer wieder gegen Mitglieder ihrer Großfamilie ausgeteilt – unter anderem gegen Anna-Marias Ehemann Bushido (48). Statt weiterhin nur in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" über ihre Angehörigen zu reden, sollen sich die Brüder lieber direkt bei ihr melden, findet Soraya. "Wenn sie die Eier haben, sollen sie mich direkt anrufen oder schreiben. Wir können uns gerne mal an einen Tisch setzen und ihre Fragen direkt beantworten", stellt sie klar. Mit ihrer Ansage verbindet die achtfache Mutter zugleich eine herzliche Einladung: Nach einer persönlichen Aussprache dürften Bill und Tom gerne eine Familienfeier besuchen und mit allen gemeinsam feiern. Ob die Musiker dieses Angebot annehmen oder auf Sorayas Worte reagieren werden, ist bislang nicht bekannt.

Wie Soraya in ihrem Clip erzählt, sei sie im vergangenen Sommer eher zufällig auf die Kommentare der Brüder gestoßen. Beim Schwimmen in ihrem Pool habe sie kurz in deren Podcast hineingehört und dabei gemerkt, dass Bill und Tom gleich mehrere ihrer Familienmitglieder "am Wickel hatten". Innerhalb eines Jahres habe sie solche Bemerkungen dann noch zwei- oder dreimal mitbekommen. "Ich frage mich, warum. Eigentlich haben sie das doch gar nicht nötig", sagte sie auf Instagram. Tatsächlich hatten sich die Zwillinge unter anderem über das Familienleben von Bushido und Anna-Maria lustig gemacht: "Ich würde sagen, die brauchen noch mehr Kinder, um noch mehr Stress zu haben und noch mehr zu streiten", hieß es in "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Ende Oktober griff Bill zudem eine angebliche Begegnung mit Bushido auf. Er scherzte im Podcast, er habe damals "ein kleines Feature auf dem Klo mit ihm" gehabt. Damit bezog er sich auf derbe Interviewaussagen, die der Rapper rund 20 Jahre zuvor über ihn gemacht hatte. In den frühen 2000er-Jahren nutzte der Rapper Bushido in mehreren Interviews provokante Formulierungen, um auf Bill Kaulitz zuzugehen. Dabei sagte er, dass er gerne von Bill "oral befriedigt werden" wolle.

Bereits 2024 hatten Bill und Tom in ihrem Podcast verraten, dass sie bei einem Treffen der Großfamilie gerne einmal "Mäuschen spielen" würden. Soraya wendet sich deshalb vor allem an Tom und lässt keinen Zweifel daran, dass er willkommen ist. "Mir wurde auch zugetragen, dass Tom gerne mal bei einer unserer Familienfeiern dabei sein möchte. Herzlich gerne! Es gibt keine Feier, die geiler ist als unsere. Wir sind die geilste Feierfamilie überhaupt!", schwärmte sie in ihrem Video. Eine Bedingung macht Soraya allerdings klar: Vor dem gemeinsamen Feiern sollen die Zwillinge anrufen oder schreiben und ihre Fragen in einem direkten Gespräch stellen. Statt die Auseinandersetzung mit weiteren öffentlichen Spitzen fortzuführen, bietet sie Bill und Tom damit zunächst eine persönliche Aussprache an. Im Anschluss könnten die beiden die Familie selbst kennenlernen und gemeinsam mit ihr feiern. Bleibt nun abzuwarten, wie Tom und Bill darauf reagieren.

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Getty Images Soraya Lewe-Tacke im Juli 2006

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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