Sarah Connor (46) sorgt mit einer auffälligen Typveränderung für Aufsehen. Nur kurze Zeit, nachdem die Sängerin das Ehe-Aus mit Florian Fischer (52) öffentlich gemacht hat, zeigt sie sich ihren Fans in ihrer Instagram-Story plötzlich mit dunklen Haaren. Von ihrer gewohnten blonden Haarfarbe ist auf dem neuen Schnappschuss nichts mehr zu erkennen. Für das Selfie hat Sarah ihre dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Mit einem Kussmund blickt sie in die Kamera und zeigt mit einer Hand das Peace-Zeichen. Dazu teilte die Musikerin eine kurze, aber herzliche Botschaft: "Ich vermisse euch, meine Babys." Ergänzt wurde der Gruß durch ein rotes Herz. Weitere Hinweise oder Erklärungen zu dem Foto gibt es in ihrem Beitrag nicht.

Auch zu ihrem neuen Look hält sich die Sängerin bedeckt. Sie nennt weder einen Grund für den Wechsel zur dunklen Haarfarbe noch teilt sie weitere Einzelheiten zu ihrer Veränderung mit. Dabei ist die Veränderung durchaus auffällig, denn blonde Haare prägen Sarahs Erscheinungsbild bereits seit vielen Jahren. Spätestens mit ihrem musikalischen Durchbruch im Jahr 2001 wurde die helle Mähne zu ihrem Markenzeichen, wie RTL berichtet. Schon im Musikvideo zu ihrer ersten Single "Let's Get Back to Bed – Boy!" zeigte sie sich mit langen blonden Haaren. In den darauffolgenden Jahren experimentierte die Musikerin zwar immer wieder mit ihrem Styling. Sie trug ihre Haare mal kürzer, mal länger und probierte unterschiedliche Frisuren aus. Ihrer blonden Haarfarbe blieb sie jedoch größtenteils treu.

Der neue Look folgt auf einige Veränderungen im Privatleben der Sängerin. Nachdem ihre Tournee im August beendet war, wurde es zunächst ruhig um Sarah. Erst einige Wochen später meldete sie sich mit einer persönlichen Nachricht auf Instagram zurück. Darin offenbarte sie, dass sie und Florian "kein klassisches Ehepaar" mehr seien. Vollständig getrennte Wege wollen die beiden nach ihren Angaben jedoch nicht gehen. Sarah und ihr Noch-Ehemann bleiben weiterhin eng miteinander verbunden. Auch beruflich setzen sie ihre Zusammenarbeit fort: Florian wird die Sängerin weiterhin als Manager betreuen. Ob die optische Veränderung mit den Entwicklungen in ihrem Privatleben zusammenhängt, ließ Sarah bislang offen.

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Instagram / sarahconnor Sarah Connor, Sängerin

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Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor, Musiker

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