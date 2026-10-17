Oliver Pocher und Pietro Lombardi lästern über Promi-BB-Cast

Die neue Staffel "Promi Big Brother" sorgt aktuell nicht nur bei den Normalbürgern für Aufsehen. Auch die Promis im deutschen Sprachraum verfolgen die Geschehnisse – Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (34) sind mittendrin. In der neuen Folge "Patchwork Boys" lassen die beiden sich über die neuen Kandidaten aus. Dabei kommt vor allem Kim Virginia Grey (31) nicht gut weg. Oliver erzählt, dass er die ganze Geschichte um ihre angebliche Fehlgeburt schon wieder "verdrängt" hatte, sich jetzt aber doch daran erinnerte, wie prominent sie deswegen in den Medien gewesen war. Der Comedian und sein Podcast-Buddy sind sich jedoch einig, dass sie beide nicht wirklich glauben, dass Kim die Wahrheit sagt. "Und selbst wenn, dann ist das ja wirklich ein Fall für die Staatsanwaltschaft", meint Oli zum Schluss.

Auch Axel Schulz und Christian Lell werden zum Thema. Beide Kandidaten hätten es ja eigentlich nicht nötig. "Am Ende gehen sie alle wegen Geld rein", ist sich Oliver sicher. Pietro wägt diese Aussage ab. Laut ihm sollte Christian Lell aufgrund seiner früheren Karriere "doch todes-ausgesorgt" haben. Aber Oliver Pocher ist tief in der Materie drin und erinnert sich an ein Gespräch, das Christian im Promi-BB-Haus geführt hat. "Der hat auch gesagt, mit Immobilien und so ... Der war ja fast insolvent", erinnert sich Oli.

Auch andere Promis zeigten sich bereits sehr kritisch gegenüber dem diesjährigen Cast. Achim Petry (52), der Sohn von Wolfgang Petry (75), hat ebenfalls einige Tage im Container überlebt und kann mit den diesjährigen Bewohnern nicht sehr viel anfangen. Er sei vom Verhalten im Haus regelrecht geschockt. Aus seiner Sicht fehle es im Container schlicht an Respekt. Dabei nahm er insbesondere Christian und Godfrey Egbon ins Visier. Darüber hinaus hielt Achim es für eine Fehlentscheidung des Senders, Kim Virginia und Nikola Grey (30) für die diesjährige Ausgabe verpflichtet zu haben.

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"