Christina Lell machte mit Immobilien 100 Mio. und verlor sie

Bei Promi Big Brother sind die Gemüter ordentlich erhitzt! Am Lagerfeuer gerieten Ex-Fußballprofi Christian Lell (42) und Schauspielerin Anouschka Renzi (62) heftig aneinander. Auslöser der Auseinandersetzung war Christians beruflicher Werdegang nach seiner Fußballkarriere. Wie ein Ausschnitt aus der Sendung zeigt, erzählte der ehemalige Sportler, dass er sich als Quereinsteiger in der Immobilienbranche ein zweites berufliches Standbein aufgebaut habe. Innerhalb von vier Jahren habe er dort ein Verkaufsvolumen von rund 100 Millionen Euro erreicht. Anouschka zeigte sich von dieser Erfolgsgeschichte allerdings wenig beeindruckt und wollte wissen, weshalb Christian heute offenbar nichts mehr von seinem damaligen Erfolg habe. Der Realitystar lieferte daraufhin eine Erklärung: "Es waren drei Einschnitte: Krieg, Corona und die Zinswende." Dass er die genannte Summe selbst besessen habe, hatte Christian zuvor allerdings nicht behauptet.

Dabei hatte die Unterhaltung ursprünglich ganz harmlos begonnen. Zunächst diskutierte die Runde über die auffällige Piepsstimme von Streamerin Nina (23). Christian berichtete, dass sie bei einem gemeinsamen Essen im Rahmen des Presseevents zur Show Anfang September noch ganz normal gesprochen habe. Erst später sei sie seiner Beobachtung nach in die Babysprache gewechselt. Für ihn sei das eine bewusst gewählte Rolle. Gleichzeitig erklärte er, wie wichtig es heutzutage sei, mit der Zeit zu gehen und insbesondere die Streamingbranche nicht zu unterschätzen. Dabei kam er auch auf seine eigenen beruflichen Erfolge zu sprechen. "Ich selbst habe es auch nur zwei Mal geschafft mich durchzusetzen. Einmal beim Fußball und bei Immobilien", erzählte er. Bei Anouschka kamen Christians Ausführungen jedoch alles andere als gut an. "Du bist ja ein Angeber! Und wie kann man, wenn man so viel verdient hat, jetzt nichts mehr haben?", schoss die Schauspielerin gegen ihn.

Christian wollte die Kritik nicht einfach auf sich sitzen lassen und versuchte, sich zu verteidigen. "Du kannst meine Meinung gerne klein machen ...", setzte er an, wurde jedoch prompt von Anouschka unterbrochen. "Ich habe dich nicht klein gemacht, ich habe nur gesagt, dass du dich hier benimmst wie ein Teenager!", stellte sie lautstark klar. Doch damit war die Sache für die Schauspielerin offenbar noch längst nicht erledigt. Im anschließenden Gespräch mit Gia erhob Anouschka sogar den Vorwurf, Christian glaube an seine eigenen übertriebenen Geschichten. "100 Millionen? Das ist Mythomanie. Das ist eine Krankheit, wenn du deinem eigenen Mythos glaubst", wetterte sie. Auch Mitbewohner Axel (57) schien von der hitzigen Diskussion zunehmend genervt zu sein. Irgendwann hatte er offenbar genug von dem Schlagabtausch und machte seinem Frust mit einer deutlichen Ansage Luft: "Ich kann die Scheiße nicht mehr hören!"

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Joyn Christian Lell am Lagerfeuer von "Promi Big Brother"

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026