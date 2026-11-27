Menowin Fröhlich (39) geht auf Konfrontationskurs mit Oliver Pocher (48). Der Sänger wirft dem Comedian vor, falsch darzustellen, warum er sich erneut gemeldet hat. Oliver hatte zuvor in einer Instagram-Story behauptet, Menowin habe Kontakt aufgenommen und wolle nach dem Bühnenskandal noch einmal im Podcast "Patchwork Boys" auftreten. In einem eigenen Video auf Instagram widerspricht Menowin nun deutlich. Er betonte, dass er Oliver weder direkt kontaktiert noch nach einem weiteren Auftritt gefragt habe. Stattdessen habe er sich ausschließlich per Sprachnachricht an dessen Podcast-Kollegen Pietro Lombardi (34) gewandt und diese Aufnahme anschließend als Beleg öffentlich gemacht. In dem Audio schlägt Menowin vor, dass sich alle am Eklat Beteiligten ohne Publikum treffen. Dort sollten sie die Geschehnisse klären und sich miteinander versöhnen. An seine Fans richtet der Musiker einen klaren Appell: "Lasst euch bitte nicht verarschen!"

Oliver hatte seine Follower nach der angeblichen Anfrage sogar abstimmen lassen, ob Menowin noch einmal zu den "Patchwork Boys" kommen solle. Als Antwortmöglichkeiten bot er auf Instagram "Ja, Nein, nur mit meiner Cousine" an. Nach seiner Entschuldigung hatte Menowin die Eskalation eigentlich nicht weiter kommentieren wollen. Aufgrund von Olivers Schilderung fühle er sich nun jedoch genötigt, die Situation aufzuklären. "Ich habe jetzt in einer Story gesehen, dass Oliver Pocher gesagt hat, ich hätte mich noch mal gemeldet und hätte praktisch darum gebeten, noch mal in seinen Podcast zu kommen", erklärt er in seinem Clip. Der ehemalige DSDS-Gewinner betont, dass es ihm in der Nachricht an Pietro nur um eine Aussprache und Versöhnung gegangen sei. Von einem weiteren Podcastbesuch sei keine Rede gewesen. An den Comedian gerichtet sagt er: "Noch mal an dich, lieber Olli: Ich wollte dir einfach gratulieren, dass dein Podcast jetzt durch die Decke geht, aber ein zweites Mal brauchen wir das nicht."

Ausgangspunkt des Streits war eine öffentliche Aufnahme der "Patchwork Boys", bei der Oliver, Pietro und Menowin gemeinsam auf der Bühne standen. Ein Spruch des Comedians über Menowins Cousine brachte den Sänger so sehr auf, dass er vor Publikum die Beherrschung verlor und den Comedian beleidigte. Im Anschluss entschuldigte sich Menowin für seinen Ausraster und wollte die Angelegenheit eigentlich ruhen lassen. Oliver thematisierte den Vorfall jedoch fortlaufend und schlug daraus sogar Kapital: Mitglieder seines Pocher Clubs bekamen mit dem Rabattcode "Cousine" einen Preisnachlass. Weitere – aus seiner Sicht unwahre – Behauptungen über seine Person möchte Menowin nun nicht länger tolerieren. "Ich muss mir jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Scheiße über mich erzählen lassen. Deswegen wollte ich das einfach mal klären", stellt er auf Instagram klar.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Menowin Fröhlich und Oliver Pocher

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Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Juni 2025

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