Harry Styles (32) unterbrach sein Konzert in Melbourne gleich zweimal, um Fans zu helfen, denen es gesundheitlich nicht gut ging. Wie Daily Mail berichtete, eröffnete der Sänger am Freitag, dem 27. November, im Marvel Stadium den australischen Abschnitt seiner "Together Together"-Tour. Während der Show bemerkte der 32-Jährige mehrere Konzertbesucher, die offenbar unter der Hitze und Dehydrierung litten und medizinische Hilfe benötigten. Beide Male stoppte er seine Performance mitten im Song und bat darum, die Betroffenen medizinisch zu versorgen. Besonders emotional wurde es während "Treat People With Kindness": Harry ging an den Bühnenrand und erkundigte sich persönlich nach einer erkrankten Frau. Als Sanitäter sie aus der Menge begleiteten, hielt er ihre Hand. Auf TikTok verbreiten sich inzwischen Videos des Moments. Darauf ist zu sehen, wie sich der ehemalige One-Direction-Star an den Bühnenrand hockt, um der Frau möglichst nah zu sein.

Laut Daily Mail war das Dach des Marvel Stadiums wegen des schlechten Wetters geschlossen. Dadurch stiegen die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in der Halle, was die Situation für die Konzertbesucher zusätzlich erschwerte. Nachdem die betroffenen Fans versorgt worden waren, setzte Harry seine Show fort. Einen großen Teil des Abends widmete er seinem aktuellen Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", ließ aber auch ältere Hits nicht aus. Auf der Setlist standen unter anderem "Watermelon Sugar", "Matilda", "Sign Of The Times" und "As It Was", mit denen er sein Publikum zu Beginn und zum Abschluss des Konzerts begeisterte. Für die australischen Fans geht es ohne lange Pause weiter: Bereits am Samstag, dem 28. November, steht das zweite von insgesamt vier Konzerten in Melbourne an. Am 2. und 4. Dezember folgen dort zwei weitere Auftritte. Anschließend zieht es den Sänger nach Sydney, wo er am 12. und 13. Dezember im Accor Stadium auftreten wird.

Auch abseits der Bühne sorgte Harry in Melbourne für Aufsehen. Schon in den Tagen vor seinen Auftritten wurde der Sänger mehrfach in der Stadt gesichtet, unter anderem auf dem Prahran Market, in South Yarra und bei einem Spaziergang am Albert Park Lake. Ein Verkäufer namens Dylan berichtete in der Radiosendung "Fifi, Fev & Nick" des Senders 101.9 The Fox von einer überraschenden Begegnung mit dem Musiker in einem Geschäft in Prahran. Harry habe bei ihm Mineralwasser gekauft. Als Dylan um ein gemeinsames Selfie bat, habe der Brite freundlich abgelehnt: "Hättest du etwas dagegen, wenn wir es nicht tun?", soll er laut dem Verkäufer gefragt haben. Auch über Harrys Unterkunft während seines Melbourne-Aufenthalts berichtet Daily Mail: Demnach soll der Sänger für die Dauer seiner vier Konzerte im Crown Towers wohnen. Anschließend reisen er und sein Team weiter nach Sydney. Unlängst wurde bekannt, dass Harry Styles zudem beim Glastonbury Festival 2027 als Headliner auftreten wird.

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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Instagram / annetwist Harry Styles und seine Schwester Gemma im Wembley-Stadion, 2026

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