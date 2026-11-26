Ein Geschenkladen aus Melbourne hat mit einem angeblichen Besuch von Harry Styles (32) für reichlich Aufsehen gesorgt – und sich dabei offenbar einen Fehltritt geleistet. Das Geschäft Homing Instincts veröffentlichte am Mittwoch auf Instagram ein Foto, das den britischen Sänger gemeinsam mit mehreren Angestellten in seiner Filiale im Stadtteil Hawthorn zeigen sollte. Doch die Aufnahme war offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden. Mit dem vermeintlichen Promi-Besuch wollte der Laden Werbung für das Spielzeug Needoh machen. In der Bildunterschrift hieß es: "Ratet mal, wer in unserem Geschäft in Hawthorn vorbeigeschaut hat! [Harry Styles]. Nicht einmal Harry kann einem Needoh widerstehen!" Die vermeintliche Begegnung flog allerdings schnell auf. Aufmerksame Fans bemerkten rasch, dass mit dem Foto etwas nicht stimmte: An Harrys Beinen fehlten ausgerechnet seine markanten Tattoos, die dort eigentlich deutlich zu erkennen sein müssten.

Unter dem Beitrag ließ die Kritik nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Nutzer machten auf die fehlenden Tattoos aufmerksam. Andere warfen dem Geschäft vor, ohne Zustimmung des Sängers mit seinem Bild für ein Produkt zu werben. "Wie kann es legal sein, das Bild eines Prominenten ohne dessen Einwilligung auf diese Weise für Werbezwecke zu nutzen?", fragte ein verärgerter User. Viele weitere Kommentare fielen deutlich spöttischer aus. "Seine Tattoos hat er wohl zu Hause gelassen", scherzte ein Nutzer. Ein anderer wollte wissen: "Warum merkt niemand, dass das gefälscht ist?" Ein weiterer Kommentar lautete: "Gebt euch wenigstens bei seinen Tattoos Mühe." Dass einige Fans den vermeintlichen Besuch zunächst für echt hielten, dürfte allerdings einen guten Grund haben: Harry hält sich tatsächlich derzeit in Melbourne auf. Im Vorfeld seiner "Together, Together"-Tour durch Australien wurde der "Aperture"-Interpret in den vergangenen Tagen bereits mehrfach in Geschäften der Stadt gesichtet – und das offenbar ganz ohne Security oder Begleitung.

Eine Begegnung mit Harry hatte tatsächlich auch ein Verkäufer namens Dylan. In der Radiosendung "Fifi, Fev & Nick" erzählte er, dass der 32-Jährige überraschend in seinem Geschäft im Stadtteil Prahran aufgetaucht sei. "Ich habe ihn an meinem Arbeitsplatz bedient. Er kam völlig unerwartet herein, und zunächst habe ich ihn gar nicht bemerkt", berichtete Dylan. Der Verkäufer bediente den Musiker mit einer Flasche Mineralwasser. Als ihm schließlich klar wurde, wen er vor sich hatte, fragte er Harry nach einem gemeinsamen Foto. Er lehnte jedoch freundlich ab: "Stört es dich, wenn wir keins machen?" Auch am Wochenende wurde Harry in Melbourne gesichtet. Passanten entdeckten ihn am Albert Park Lake. Dabei trug er einen schwarzen Hoodie, dazu passende Shorts, eine Sonnenbrille und eine Baseballcap. In den sozialen Medien zeigten sich viele Fans überrascht darüber, dass sich der One Direction-Star offenbar völlig ungestört und ohne sichtbare Begleitung durch die Stadt bewegen konnte.

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Getty Images Harry Styles, Musiker

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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