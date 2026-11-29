Dramatischer Zwischenfall im Anschluss an das Konzert von Harry Styles (32) in Melbourne: Am Samstagabend soll eine Konzertbesucherin im Marvel Stadium über die Absperrung des zweiten Rangs gestürzt sein. Medienberichten zufolge hatte die Frau, die auf Anfang bis Ende 30 geschätzt wird, kurz zuvor noch am Geländer für ein Selfie posiert, bevor sie offenbar das Gleichgewicht verlor, über die Brüstung kippte und mehrere Meter tief fiel. Sie landete auf einer Reihe leerer Stühle und zog sich Verletzungen am Ober- und Unterkörper zu. Sicherheitskräfte waren sofort zur Stelle und kümmerten sich um die Verletzte, wie Mirror berichtet. Laut Augenzeugen dauerte es nur rund zehn Minuten, bis auch Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Gegen 23 Uhr wurde die Konzertbesucherin schließlich mit einem Krankenwagen in das Alfred Hospital gebracht. Wie der Rettungsdienst Ambulance Victoria mitteilte, war ihr Zustand während des Transports stabil.

Augenzeugen gaben die dramatischen Augenblicke wieder: Wie ein Konzertbesucher schilderte, prallte die Frau mit Hüfte und Rücken hart auf den darunterliegenden Sitzreihen auf. Seine Partnerin, von Beruf Krankenschwester, leistete umgehend Erste Hilfe – anfangs habe die Befürchtung bestanden, dass die Verunglückte Verletzungen am Nacken oder an der Wirbelsäule davongetragen haben könnte. Eine weitere Zuschauerin berichtete zudem, die Frau sei rücklings über die Absperrung gestürzt und habe vergeblich versucht, sich am Geländer festzuhalten. Zum Glück habe auf dem Stuhl, auf dem sie aufkam, niemand gesessen. Inzwischen gibt es vorsichtige Entwarnung. "Die Besucherin wurde sofort medizinisch versorgt, und nach unserem Kenntnisstand wird sie voraussichtlich in den kommenden Tagen aus dem Krankenhaus entlassen", erklärte ein Sprecher des Marvel Stadiums. Auch Ambulance Victoria bestätigte, dass Sanitäter die Frau noch vor Ort untersucht und behandelt hatten. Erst danach sei sie in stabilem Zustand mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht worden.

Doch es blieb nicht der einzige Zwischenfall bei Harrys Konzerten in der australischen Metropole: Schon am Freitag mussten bei seiner Show im Marvel Stadium mehrere Fans wegen mutmaßlicher Hitze- und Dehydrierungsprobleme medizinisch betreut werden. Der Sänger reagierte umgehend, stoppte sein Programm gleich zweimal mitten im Song und spielte erst dann weiter, nachdem den betroffenen Zuschauern geholfen worden war. Während des Songs "Treat People With Kindness" trat der ehemalige One-Direction-Star sogar an den Bühnenrand, um sich persönlich nach einer erkrankten Besucherin zu erkundigen. Als Sanitäter die Frau anschließend aus der Menge begleiteten, hielt der Musiker ihre Hand. Damit nahm sich Harry inmitten seines Auftritts Zeit für die Betroffene, bevor er sich wieder seinem Publikum im Stadion widmete.

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Imago Harry Styles singt bei den Brit Awards 2026

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Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

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