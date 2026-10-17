"Sehr unangenehm": Kim Virginia mied Christian-Lell-Drama

Seit Tagen sind die Promi Big Brother-Bewohner angefressen – und zwar wegen Christian Lell (42). Auch Kim Virginia Grey (31) war kein Fan des Ex-Fußballers. Sie machte bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash deutlich, wie sehr sie die Anwesenheit des Ex-Fußballers belastete. Die Reality-TV-Bekanntheit entschied sich im Container bewusst für den Rückzug: Für Kim war klar, dass sie sich nicht in endlose Debatten hineinziehen lassen wollte. "Ich wollte mich nicht in irgendwelche Gespräche über Kartoffelbrei verstricken und am Ende des Tages dastehen und mich fragen, ob ich jetzt wieder tausend Dinge falsch gemacht habe", schilderte sie.

Ihre Konsequenz fasste Kim knapp zusammen: "Deshalb habe ich solche Gespräche lieber vermieden." Ein rundum schlechtes Bild wollte Kim von ihrem Mitbewohner allerdings nicht zeichnen. "Er hat auch schöne Seiten und man konnte durchaus gute Gespräche mit ihm führen", räumte sie im Beisein von Promiflash ein. Die zunächst angenehmen Unterhaltungen hätten jedoch schnell umschlagen können – und genau an diesem Punkt habe sie für sich eine Grenze gezogen. "Allerdings musste man relativ schnell die Reißleine ziehen, weil man gemerkt hat, dass die Situation plötzlich in eine unangenehme Richtung ging", führte Kim weiter aus. Ihr Fazit: "Ich fand Christians Anwesenheit sehr unangenehm. Deshalb bin ich Diskussionen möglichst aus dem Weg gegangen, wenn ich gemerkt habe, dass es wieder losgeht."

Mit ihrem Unbehagen stand die Influencerin nicht allein da. Auch Tessa Bergmeier (37) kam mit dem Sportler im Container nicht gut zurecht. Sie berichtete sogar davon, dass seine Anwesenheit bei ihr Herzrasen und Atemnot ausgelöst habe. Die frühere GNTM-Teilnehmerin erklärte nach ihrem Aus, was Christian in ihr ausgelöst hatte. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash berichtete sie von heftigen körperlichen Stressreaktionen. In Christians Nähe habe sie zudem einen starken Fluchtinstinkt verspürt. Doch wie sie betonte, sei das im Container kaum möglich gewesen: "Aus dem Container kannst du aber nicht einfach wegrennen. Eine Konfrontation bringt da auch nichts und ist unter Umständen gefährlich."

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn, Joyn Kim Virginia Grey und Christian Lell, Collage

Anzeige Anzeige

Joyn Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell und Kim Virginia Grey, PBB-Bewohner