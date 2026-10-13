Promi-BB-Christian: Tessa kämpft mit körperlichen Symptomen

Tessa Bergmeier (37) musste den Promi Big Brother-Container verlassen – und offenbar hat die Zeit in der TV-WG körperliche Spuren bei ihr hinterlassen. Während einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash sprach der Realitystar nach ihrem Auszug über den belastenden Umgang mit Mitbewohner Christian Lell (42). Dessen Art habe Tessa als innerlich explosiv wahrgenommen und mit starken Stressreaktionen beantwortet. "Ja, ich habe Herzrasen bekommen. Ich habe mein Herz richtig gespürt und tatsächlich auch mit Atemnot gekämpft", schilderte die zweifache Mutter. In Christians Nähe habe sie zudem einen ausgeprägten Fluchtinstinkt verspürt. In der abgeschlossenen Wohnsituation konnte sie diesem Drang allerdings nicht nachgeben. Auch eine direkte Auseinandersetzung erschien ihr nicht sinnvoll. "Aus dem Container kannst du aber nicht einfach wegrennen. Eine Konfrontation bringt da auch nichts und ist unter Umständen gefährlich", erklärte Tessa ihre damalige Gefühlslage.

Nach ihrer Rückkehr in die Freiheit steht für Tessa erst einmal Erholung an. Die Erlebnisse in der Show müsse sie verarbeiten, außerdem fehle ihr Schlaf. "Ich muss erst einmal das Ganze verarbeiten und noch immer Schlaf nachholen. Ich bin ganz schön gerädert von der Zeit im Garten und im Haus", berichtete sie bei der Pressekonferenz. Besonders belastend sei für sie gewesen, dass andere Bewohner in der Ausnahmesituation erheblichen Einfluss auf ihre Stimmung und ihr Wohlbefinden nehmen konnten. Besonders Christian habe durch seine nach außen getragene Aggression eine intensive innere Wirkung auf sie gehabt. Seine Art habe bei ihr Panik ausgelöst und die gemeinsame Zeit erschwert. Entsprechend erleichtert sei Tessa darüber gewesen, den Container nach ihrer Abwahl verlassen zu können. In Freiheit wolle sie nun zunächst durchatmen, zur Ruhe kommen und sich von den Strapazen der vergangenen Tage erholen.

Ihre heftige Reaktion erklärte Tessa mit ihrer eigenen Vorgeschichte. "Wenn ich in der Nähe einer Person bin, die innerlich so explosiv ist – und das war Christian –, bekomme ich einen Fluchtinstinkt und möchte eigentlich weglaufen. Das liegt an meiner Geschichte und dem, was ich erlebt habe", erklärte der Realitystar gegenüber Promiflash. Ihre persönliche Trauma-Geschichte habe bei ihr nach eigener Aussage eine besondere Feinsinnigkeit entstehen lassen. Dadurch habe sie Christians innere Anspannung sehr intensiv wahrgenommen. Erschwerend kam für sie die räumliche Enge hinzu, denn ein Rückzug war schlicht nicht möglich: Sie konnte sich weder dauerhaft zurückziehen noch den Container einfach verlassen. Eine direkte Konfrontation betrachtete sie gleichzeitig nicht als hilfreichen Ausweg. Nach dem Rauswurf steht für das Model deshalb vorerst im Vordergrund, Abstand zu gewinnen.

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