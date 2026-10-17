Seit 2013 herrscht Funkstille zwischen No Angels und Vanessa

Die No Angels blicken auf 25 Jahre Bandgeschichte zurück – und das weiterhin zu viert. Sandy Mölling (45), Jessica Wahls (49), Nadja Benaissa (44) und Lucy Diakovska (50) feiern das Jubiläum ohne ihr Gründungsmitglied Vanessa Petruo (46). Wie eng die vier Frauen heute zusammenstehen, zeigt die dreiteilige Dokumentation "No Angels – Das sind wir", für die das Quartett ein Jahr lang von Kameras begleitet wurde. Seit dem 14. Oktober 2026 ist das Format in der ARD-Mediathek abrufbar. Darin kehren die Sängerinnen zu den wichtigsten Stationen ihrer gemeinsamen Karriere zurück. Eine Person fehlt in diesem Rückblick allerdings: Gegenüber Bunte.de machten die vier deutlich, dass sie seit vielen Jahren keinerlei Kontakt mehr zu Vanessa haben. Besonders Lucy kann genau sagen, wann sie ihre frühere Kollegin zuletzt persönlich getroffen hat.

"Ich habe Vany das letzte Mal 2013 gesehen. Wir haben auch ein Video zusammen gemacht und das kommt immer als Erinnerung auf Facebook für mich", erzählte die Sängerin dem Portal. Anschließend erinnerte sie sich an das Treffen: "Wir waren Sushi essen in Berlin-Charlottenburg. Da hatte ich eine Wohnung und die war da zu dem Zeitpunkt auch da bei sich zu Hause. Wir waren zehn Minuten zu Fuß voneinander entfernt. Das war das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben." Mit der mittlerweile 13 Jahre andauernden Funkstille hat Lucy offenbar ihren Frieden geschlossen: "Es ist, wie es ist. Das muss man dann auch ruhen lassen." Dass Vanessa einen anderen Weg einschlagen würde, zeichnete sich bereits Jahre zuvor ab. Schon 2006 lehnte sie eine Rückkehr ab, nachdem Lucy sie wegen eines möglichen Comebacks kontaktiert hatte. Auch beim erneuten Bühnencomeback der No Angels im Jahr 2021 war Vanessa nicht dabei.

Warum sie sich gegen ein Comeback entschied, erklärte Vanessa 2023 erstmals ausführlicher auf Instagram. "Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt", schrieb sie damals. Sie erklärte: "Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich habe meine Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt – ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreativen Energien auf andere Weise auszudrücken." Die heute 46-Jährige hat sich also bewusst für ein Leben abseits des Rampenlichts entschieden.

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ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels

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Getty Images Vanessa Petruo, Musikerin

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Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Musikerin