Rauswurf von No-Angels-Mitglied: Nadja Benaissa packt aus

Bei Promi Big Brother wird es bereits an Tag drei emotional: In einer vertrauten Runde im Garten spricht Nadja Benaissa (44) mit ihren Mitbewohnern über die Anfangszeit der No Angels. Dabei kommt auch der frühe Ausstieg ihrer damaligen Bandkollegin Jessica Wahls (49) zur Sprache. Nadja stellt in der Show klar, dass dieser keineswegs auf die eigene Entscheidung der 49-Jährigen zurückging. "Jess ist nicht gegangen, sie wurde gegangen", erklärt die Sängerin ihren Mitstreitern. Verantwortlich dafür sei das damalige Management gewesen. Der Hintergrund: Jessica war schwanger geworden – und offenbar vertrug sich das aus Sicht der Verantwortlichen nicht mit dem Alltag einer erfolgreichen Girlgroup. Für diesen Umgang findet Nadja heute deutliche Worte und übt scharfe Kritik. Gleichzeitig sieht sie auch sich selbst und die anderen Bandmitglieder in der Verantwortung: Ihre Kollegin habe damals nicht ausreichend Rückendeckung von ihnen bekommen.

Wie die damalige Haltung hinter dem Rauswurf aussah, schildert Nadja in der Gartenrunde offen: "Damals hat man gedacht, das kann nicht funktionieren mit dem Job." Die Verantwortung sieht sie dabei allerdings nicht ausschließlich beim Management. "Es war das Management, aber wir als Band waren auch nicht ganz unschuldig", räumt die Musikerin ein. Rückblickend glaubt sie, dass ein geschlossenes Auftreten der Sängerinnen die Situation hätte verändern können: "Wenn wir uns für sie eingesetzt hätten, richtig, hätte das so nicht funktioniert." Den damaligen Umgang mit ihrer Kollegin bezeichnet Nadja im Gespräch als "Richtig, richtig schlimm. Ein Unding." Auch mit ihrem eigenen Verhalten und dem der übrigen Bandmitglieder geht sie hart ins Gericht und bringt es selbstkritisch auf den Punkt: "Wir haben da verk...ckt, leider!"

Anfang der 2000er Jahre waren die No Angels zunächst als Fünfergespann gestartet. Nach Jessicas frühem Ausscheiden bestand die Girlgroup zunächst nur noch aus vier Sängerinnen. Dass hinter der Trennung möglicherweise ein Zerwürfnis innerhalb der Band gesteckt haben könnte, weist Nadja bei "Promi Big Brother" jedoch entschieden zurück. Für ihre Kollegin findet sie heute ausschließlich positive Worte: "Nein, Jess ist die Netteste überhaupt." Damit macht die Sängerin deutlich, dass persönliche Spannungen innerhalb der Gruppe nicht der Grund für Jessicas Ausstieg gewesen seien. Stattdessen sei die damalige Entscheidung des Managements im Zusammenhang mit Jessicas Schwangerschaft ausschlaggebend gewesen.

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Imago Nadja Benaissa beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026

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ActionPress Die "Popstars"-Band No Angels

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Getty Images Lucy Diakovska und Jessica Wahls, 2009