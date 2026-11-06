Lucy Diakovska sorgt mit traurigem Post für Anteilnahme

Lucy Diakovska (50) hat ihren Fans einen sehr intimen Einblick in ihr Gefühlsleben gegeben. Auf Instagram meldete sich die No-Angels-Sängerin mit sehr persönlichen Zeilen zu Wort und machte deutlich, wie schwer die letzte Zeit für sie war. Die zurückliegenden acht Wochen seien "wahrscheinlich die härtesten für meinen Körper und meinen Geist" gewesen, teilte sie mit. Was genau der Auslöser für die harte Zeit war, gab Lucy nicht preis. Sie spüre jedoch deutlich, welche Spuren die Ereignisse bei ihr hinterlassen hätten – körperlich wie seelisch. Zu ihren Worten teilte die Musikerin eine Nahaufnahme ihres Gesichts. In der Bildunterschrift sprach sie über Narben und Falten sowie über wenige Hochs und zahlreiche Tiefs. Der traurige Beitrag löste bei vielen Promis große Anteilnahme aus.

Unter anderem Lilly Becker (50), Jella Haase (34), Natalia Avelon (46) und Jessica Wahls (49) sprachen ihr Mut zu und fanden tröstende Worte. In den Kommentaren bekam sie dafür viel Zuspruch. Lilly Becker etwa schrieb: "Was dich nicht umbringt, macht dich stärker und schöner." Schauspielerin Jella Haase fasste sich dagegen kurz und brachte ihre Bewunderung mit wenigen Worten auf den Punkt: "Lucy. Unser aller Vorbild." Schauspielerin Natalia Avelon wollte Lucys kritischen Blick auf sich selbst nicht so stehen lassen. "Ich sehe Leben, Emotionen und Echtheit, keine Falten. Viel Kraft zu dir, Lucy!", schrieb sie unter das Foto. Ermutigende Worte gab es außerdem von der Sängerin der Band Eisblume: "Was auch immer es ist, du hast schon so viel geschafft, das schaffst du auch noch!"

In ihrem Post nahm Lucy kein Blatt vor den Mund und zog eine schonungslose Bilanz. "Ich sehe die Narben, die Falten, den täglichen Kampf, die wenigen Hochs und die vielen Tiefs", schrieb die Sängerin an ihre Follower. Trotz allem zeigte sie sich aber auch kämpferisch. Aus "all dem Hässlichen" sei ein Bild entstanden, das ihre momentane Gefühlslage besonders unmittelbar einfange, erklärte sie. Das Leben beschrieb Lucy dabei als Schlachtfeld. Zum Schluss setzte sie jedoch ein deutliches Zeichen: "Egal, ich bin eine Blume, und ich liebe es." Doch nicht nur in diesem Post geht Lucy offen mit schweren Themen um: In der dreiteiligen Dokuserie "No Angels - Das sind wir" sprechen Lucy, Nadja Benaissa (44), Sandy Mölling (45) und Jessica Wahls über die dunklen Seiten des Erfolgs.

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Getty Images Lucy Diakovska, Sängerin

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Imago Lucy Diakovska bei SCHLAGERBOOOM 2025

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