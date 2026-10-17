So wurde aus Pornostar Mia Magma die Schlagerikone Mia Julia

Mia Julia (39) Brückner hat einen Karriereweg hinter sich, wie ihn in Deutschland kaum jemand vorweisen kann: von der Erotikdarstellerin zur gefeierten Partysängerin. In einem aktuellen TikTok-Video blickt die Musikerin nun ausführlich auf diese Entwicklung zurück. 2010 bewarb sie sich bei der damals bekannten Produktionsfirma Magmafilm und wurde umgehend zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Wie sie selbst berichtet, erhielt sie direkt einen Exklusivvertrag. Unter dem Namen Mia Magma stand sie anschließend zweieinhalb Jahre für aufwendig produzierte Erotikfilme vor der Kamera und erlangte dadurch deutschlandweite Bekanntheit. Für ihre Musikkarriere zog sie schließlich einen Schlussstrich unter die Drehs und widmete sich rund zehn Jahre lang ausschließlich ihren Songs und Bühnenauftritten. Während der Coronazeit entschied sie sich allerdings, wieder erotische Inhalte zu produzieren. Heute bringt sie beide Seiten ihres Lebens zusammen und lässt sich von ablehnenden Stimmen nicht beirren.

Den Anstoß für ihre damalige Bewerbung gab eine Begegnung im Jahr 2010: Mia lernte durch Zufall eine Erotikdarstellerin kennen und löcherte sie mit Fragen zur Branche. Danach habe sie ihren Mann gefragt, ob es nicht spannend wäre, selbst einen Film zu drehen und die DVD später im eigenen Regal stehen zu haben. Er habe über die Idee gelacht, sei von ihrem Interesse aber nicht überrascht gewesen und habe sie unterstützt. Ihr Schritt in die Musikbranche sei zunächst auf Skepsis gestoßen. Viele hätten ihr keine Erfolgschancen als Sängerin eingeräumt, weil sie zuvor als Erotikdarstellerin gearbeitet hatte. Mit der Unterstützung ihrer Fans sei es ihr jedoch gelungen, sich eine beständige Karriere aufzubauen, auf die sie heute stolz zurückblicke. Während der Corona-Pandemie habe sie begonnen, ihr Leben und ihre bisherigen Entscheidungen zu hinterfragen, wie sie auf TikTok berichtet. Dabei sei ihr bewusst geworden, dass sie auf etwas verzichtet habe, das ihr eigentlich große Freude bereitet hatte.

Also startete sie erneut mit erotischen Inhalten, diesmal selbstbestimmt über Onlineplattformen statt im klassischen DVD-Geschäft. Die Musik bleibe aber ihr Hauptthema, die Erotik sei für sie ein Hobby und ein Zeichen gegen gesellschaftliche Erwartungen. Kritik daran lässt die Sängerin auf TikTok nicht gelten: "Ich mach das, worauf ich Bock habe." Über ihre beiden Künstleridentitäten sagt sie: "Mia Magma war eine schöne Zeit. Aber jetzt ist Mia Julia da. Und Mia Julia ist die große Schwester von Mia Magma." Auch in ihrem Privatleben geht die Musikerin seit Langem ihren eigenen Weg. Ihren Mann Peter Brückner lernte sie vor rund 20 Jahren kennen. Anfangs führten die beiden eine monogame Beziehung, doch nach etwa zwei Jahren sprach sie mit ihm über ihre Bisexualität und ihre offene, neugierige Einstellung. Gemeinsam beschlossen sie daraufhin, ihre Ehe fürs Swingen zu öffnen. Dabei legen sie großen Wert auf feste Absprachen: Aktivitäten in diesem Bereich finden bei keinem von beiden ohne das Wissen des anderen statt.

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Imago Mia Julia Brückner bei der Premiere des Netflix-Doku-Films "Poldi" im RheinEnergieStadion, Köln, 27.05.2026

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https://www.instagram.com/p/DId6eMgNmxR/?img_index=1 Schlagerstar Mia Julia im April 2025

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Instagram / peter_brueckner_privat Mia Julia und ihr Ehemann Peter, 2021