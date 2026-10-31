"Komplett platt": Mia Julia ist nach Malle-Saison am Ende

Mia Julia (39) hat die Mallorca-Saison hinter sich gebracht und ist sichtlich erschöpft. Gestern Abend meldete sich die Sängerin aus einem Schlafzimmer auf der Insel auf Instagram bei ihren Fans und sprach offen darüber, wie es ihr geht. "Ich bin komplett platt, komplett durch", gestand sie. An Entspannung ist für sie jedoch erst einmal nicht zu denken: Schon am Folgetag geht ihr Flieger zurück nach Deutschland. Obwohl sie sich im Moment zu gar nichts aufraffen kann, steht das Kofferpacken an – schließlich müssen sie und ihre Begleitung die Unterkunft auf Mallorca räumen. Dabei stand die Partysängerin vor einer kniffligen Frage: Welche Sommerkleidung soll mit in die Heimat und welche kann bis zum Saisonstart im April auf der Insel bleiben? Gleichzeitig konnte Mia Julia kaum fassen, wie schnell die vergangenen Monate verflogen sind.

So müde die Musikerin auch ist, auf die Rückkehr nach Hause freut sie sich riesig. Dabei sehnt sie vor allem die ganz alltäglichen Dinge herbei. "Und ich freue mich jetzt auf zu Hause. Brutalst auf den Supermarkt", verriet Mia Julia ihrer Community. Auf Tour reichte es im Supermarkt meistens nur für den schnellen Snack zwischendurch. Zurück in der Heimat genießt sie es daher umso mehr, wieder ausgiebig einkaufen zu gehen, selbst den Kochlöffel zu schwingen und genau das zuzubereiten, worauf sie Appetit hat. Dem Winter auf Mallorca trauert sie derweil keine Träne nach: Das nasskalte und feuchte Klima auf der Urlaubsinsel fand sie schlichtweg ungemütlich. Trotzdem freut sie sich schon jetzt auf die kommende Saison. Kurz vor ihrer Abreise stand die Sängerin außerdem noch für das alljährliche Shooting ihres Kalenders 2027 vor der Kamera. Von den Bildern und dem Team hinter den Aufnahmen zeigte sie sich begeistert.

Ihr Zuhause hat Mia Julia mittlerweile in Bayern gefunden. Zusammen mit ihrem Ehemann Peter Brückner hat sich die Sängerin im bayerischen Alpenraum eine private Oase aufgebaut, nachdem das Paar zuvor in Göttingen gewohnt hatte. In ihrer neuen Wahlheimat genießen die beiden vor allem das Bergpanorama, die Idylle und die gemeinsamen Skiausflüge im Winter – ein perfekter Ausgleich zu den extrem stressigen Auftritten an der Playa de Palma während der Hauptsaison. Doch nicht nur die Landschaft sorgt bei ihr nach der Rückkehr für gute Laune. Da Mia Julia sowohl auf der Insel als auch in Deutschland einen eigenen Kleiderschrank hat, erlebt sie in der Heimat immer wieder kleine Glücksmomente. Nach mehreren Monaten Abwesenheit entdeckt sie dort Schuhe, Hosen und Oberteile wieder, die sie längst vergessen hatte. Für die Sängerin fühlt sich das dann fast so an, als wäre sie shoppen gewesen.

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ActionPress / azee Mia Julia im Bierkönig, April 2023

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Imago Mia Julia, Juni 2025

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Instagram / peter_brueckner_privat Mia Julia und ihr Ehemann Peter, 2021