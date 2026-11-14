"Es macht mich traurig": Mia Julia wütend über Pressefoto

Ein vermeintlich unvorteilhaftes Pressefoto hat bei Mia Julia (39) schmerzhafte Erinnerungen geweckt – und sie zu einer emotionalen Abrechnung veranlasst. Auf Instagram wandte sich die Partyschlagersängerin an ihre Follower, nachdem ein Presseartikel mit einem älteren Schnappschuss von ihr erschienen war, der sie an eine schwere Lebensphase zurückdenken ließ: "Es ist voll ätzend und es macht mich traurig", kommentiert Mia die Bildauswahl. Die Aufnahme zeigt sie während eines Auftritts auf der Bühne mit keckem Grinsen und seitlich herausgestreckter Zunge. Für die Blondine ist es eines der "schlechtesten Bilder", die es von ihr gibt. "Was hat man davon, so ein Foto zu nehmen?!", fragt sie und erklärt: "Dieses Foto gibt mir Flashbacks in eine Zeit, in der es mir mental einfach gar nicht gut ging." Erst in diesem Jahr sei es ihr gelungen, sich wieder komplett zurückzukämpfen, nachdem es ihr in den zwei bis drei Jahren zuvor mental sehr schlecht gegangen sei und sie sich nicht mehr wie sie selbst gefühlt habe.

Zusätzlich zu dem Bühnenfoto beschäftigte Mia auch noch ein extrem fieser Hasskommentar, der lautete: "Du Drecksau bist so hässlich", was sie gemeinsam mit der Bildauswahl sichtlich aufgewühlt kritisierte. Dabei sprach sie eine eindringliche Warnung aus: Wer solchen Angriffen ausgesetzt sei, müsse psychisch extrem stabil sein, um daran nicht zu zerbrechen und sich am Ende nicht selbst für hässlich zu halten, da vor allem sensiblere Menschen großen seelischen Schaden nehmen könnten. Zudem prangerte sie den enormen gesellschaftlichen Druck an, der vor allem auf Frauen laste, die wegen Alter, Falten oder unreiner Haut sofort abgewertet würden, während Schönheits-OPs im Anschluss erst recht wieder Ziel von Häme seien. Zum Abschluss erinnerte Mia daran, dass auch Personen des öffentlichen Lebens ein echtes Schamgefühl besitzen und verletzende Onlinekommentare bei ihnen exakt dieselben tiefen Spuren hinterlassen wie bei jedem anderen Menschen auch.

Mia Julia begann ihre öffentliche Karriere zunächst als Erotikdarstellerin unter dem Künstlernamen Mia Magma, bevor sie im Jahr 2012 in die Musikbranche wechselte. Als Partyschlagersängerin fasste sie auf Mallorca schnell Fuß und tritt bis heute regelmäßig im Bierkönig sowie bei zahlreichen Festivals auf. Neben ihrer Tätigkeit auf der Bühne ist sie auch als Unternehmerin aktiv, vertreibt eigene Produktlinien und veröffentlichte bereits eine Autobiografie. Auf sozialen Plattformen erreicht sie ein Millionenpublikum, mit dem sie regelmäßig in den Austausch tritt. Dort gibt sie nicht nur Einblicke in ihren beruflichen Alltag, sondern spricht, wie nun in ihrem Beitrag, auch über Themen wie mentale Gesundheit und den Umgang mit Hasskommentaren im Netz.

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