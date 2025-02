Swinger-Ehe: So funktioniert es bei Mia Julia und ihrem Mann

Im Sexleben von Mia Julia (38) und ihrem Ehemann Peter Brückner geht es etwas unkonventioneller zu. Die beiden sind Swinger. Das bedeutet, dass sowohl die Porno-Darstellerin als auch ihr Liebster mit anderen Sexpartnern ihre Fantasien ausleben – und das ohne Fremdgehen. Wie sich das mit einer harmonischen, langjährigen Ehe vereinen lässt, erklärt Mia Julia nun in einem Instagram-Beitrag. Unter einem Ausschnitt des Podcasts "Das 17. Bundesland", in dem sie heiter über die Swinger-Ehe plaudert, schreibt sie: "Wir fühlen uns durch die gemeinsamen Abenteuer noch mehr verbunden! Es ist ein Hobby."

Die Blondine findet, dass wechselnde Geschlechtspartner und das Ausleben sexueller Fantasien etwas ganz Normales seien. Der Schlüssel für die Vereinbarkeit zwischen Swinger-Sex und Ehe liege laut Mia Julia in gegenseitigem Vertrauen und offener Kommunikation. "Das Wichtigste, ich sage es immer wieder: Redet miteinander", erklärt sie und fügt hinzu: "Langsam rantasten! Nicht Hals über Kopf alles sofort wollen – der Kopf und das Herz müssen mitkommen!"

Nicht nur in Sachen sexueller Verwirklichung gewährt das Schlagersternchen seinen Fans einen offenen Einblick. Im Mai 2023 schlug Mia Julia in einem Interview mit RTL ernstere Töne an und offenbarte ihre jahrelange Krankheitsgeschichte: "Solange ich denken kann, habe ich mit Depressionen zu tun. Mein Leben lang habe ich Ticks und Tourette." In all der Zeit war Ehemann Peter als Stütze an ihrer Seite. "Ich komme seit Jahren damit klar. Das ist für mich vollkommen okay", betonte er.

Anzeige Anzeige

Instagram / mia_julia Mia Julia und ihr Ehemann Peter im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / azee Mia Julia, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige