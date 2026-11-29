Der Streit zwischen Isi Glück (35) und Mia Julia (39) sorgte im Sommer für viele Schlagzeilen. Am Ballermann selbst scheint die Auseinandersetzung allerdings weniger präsent gewesen zu sein. Im Gespräch mit Promiflash schilderte Michael Schüler (29) jetzt, wie er den Konflikt wahrgenommen hat. Der Realitystar tritt inzwischen selbst als Ballermannsänger auf und kennt die Partyszene auf Mallorca. Während Isi und Mia beide im Megapark auf der Bühne stehen, bekam Michael vor Ort nach eigenen Angaben kaum etwas von ihrem öffentlichen Schlagabtausch mit. "Also vor Ort kriegt man da relativ wenig mit", erklärte er im Interview. Der Streit, der im August insbesondere im Netz ausgetragen wurde, bestimmte seinen Alltag auf der Insel demnach nicht. Von spürbaren Spannungen oder ausführlichen Diskussionen hinter den Kulissen berichtete der Sänger jedenfalls nicht.

Michael hat vielmehr den Eindruck, dass die Auseinandersetzung über die Presse und soziale Netzwerke geführt wird, statt die Dinge persönlich zu besprechen. Position beziehen möchte er dabei nicht. Mit einem scherzhaften Verweis auf seine eigene Bühne sagt er lediglich: "Ich bin natürlich immer Team Bierkönig." Seine Aufmerksamkeit richtet er lieber auf seine berufliche Entwicklung. "Aber ansonsten versuche ich schon irgendwie den Fokus auf mich zu halten. Ich habe mich damals schon auf keinen Zug dran gehangen oder bin aufgesprungen. Und der Fokus gilt ganz mir", betonte er gegenüber Promiflash. Sich an fremden Konflikten zu beteiligen, um selbst mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, entspricht offenbar nicht seinem Weg. Stattdessen möchte Michael sich "Step by Step hochzuarbeiten" und sich dabei treu bleiben. "Sodass ich auch in den Spiegel gucken kann. Und das ist mir voll wichtig", erklärte er.

Im August 2026 war der Konflikt zwischen Isi und Mia auf Instagram eskaliert. Ausgangspunkt waren kritische Äußerungen von Mia über Influencer und Realitystars, die sich am Ballermann etablieren wollen. Isi hielt dagegen und widersprach ihrer Kollegin deutlich. Die Diskussion drehte sich damit auch um die Chancen von Quereinsteigern und die Anforderungen an neue Gesichter in der Partyszene. Ein Thema, das Michael selbst betrifft: Schließlich wurde auch er zunächst durch das Reality-TV bekannt, bevor er als Sänger auftrat. Im weiteren Verlauf machte Mia ihrer Kollegin mehrere Vorwürfe. So behauptete sie, Isi verdrehe ihre Aussagen und rede schlecht über sie. Außerdem warf sie ihr vor, die öffentliche Auseinandersetzung bewusst zu nutzen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

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Instagram / micha_schue Michael Schüler, Reality-Star

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ActionPress / Daniel Scharinger Isi Glück und Mia Julia auf Mallorca, April 2025

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