Sydney Sweeney überrascht Fans im Freizeitpark undercover

Sydney Sweeney (29) hat sich kurzerhand ein komplett neues Aussehen verpasst – und ist damit offenbar unerkannt durch einen ganzen Freizeitpark spaziert. Für ihren Besuch im Pacific Park setzte Sydney auf eine ungewohnte Verkleidung. Statt ihrer typischen langen blonden Haare trug die Schauspielerin eine braune Perücke, die ihr bis zu den Schultern reichte. Eine Sonnenbrille, ein weißes Printshirt, ein Jeansrock und weiß lackierte Fingernägel komplettierten ihren lässigen Look. Gemeinsam mit ihrer Freundin Jayde genoss sie den Tag im Vergnügungspark und vergnügte sich auf den Fahrgeschäften und in den Spielhallen. Die Bilder des Undercover-Trips teilte Sydney anschließend selbst auf Instagram und gewährte ihren Followern damit nachträglich einen Blick auf ihre überraschende Verwandlung. Unter den übrigen Parkbesuchern fiel die Schauspielerin an diesem Tag offenbar kein einziges Mal auf, wie The Sun berichtet.

Auf den Schnappschüssen sind die beiden Frauen unter anderem bei einer Fahrt mit dem Riesenrad und in einer Spielhalle zu sehen. Die Idee zu der Verkleidung kam dabei von ihrer Begleiterin, wie Sydney in ihrem Instagram-Beitrag andeutete: "Wenn deine beste Freundin auftaucht und sagt: 'Hier, setz diese Perücke auf.'" Dass der Plan tatsächlich funktionierte, zeigten die zahlreichen Reaktionen in der Kommentarspalte. Selbst eingefleischte Fans mussten zweimal hinschauen, um die Schauspielerin auf den Fotos überhaupt ausfindig zu machen. "Ich habe sie nicht einmal erkannt", gestand ein Nutzer unter dem Post auf Instagram. Ohne die blonde Haarpracht und mit Sonnenbrille wirkte die Schauspielerin wie eine ganz gewöhnliche Besucherin des kalifornischen Vergnügungsparks.

Besonders viel Zuspruch bekam allerdings nicht nur die Tarnung selbst, sondern vor allem das Zusammenspiel der beiden Freundinnen. "Tolle Idee!!! Genau dafür sind beste Freundinnen da", schrieb eine Person in den Kommentaren. Ein weiterer Follower verglich das Duo scherzhaft mit zwei Urlauberinnen, die zum ersten Mal die große Welt entdecken: "Ein paar Kleinstadtschwestern auf ihrem großen Kalifornienurlaub." Die Aufnahmen zeigen Sydney abseits des üblichen Glamours bei Premieren und Auftritten auf dem roten Teppich. Mit ihrer braunen Perücke blieb Sydney Sweeney im Pacific Park offenbar weitgehend unerkannt und konnte den Ausflug mit ihrer Freundin Jayde ungestört genießen. Zuletzt hatte die Schauspielerin wegen einer freizügigen Werbekampagne für Kritik gesorgt. Ob im Riesenrad oder an den Spielautomaten – sie mischte sich unter die anderen Besucher, ohne dass diese bemerkten, welche Schauspielerin sich unter ihnen befand.

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Getty Images Sydney Sweeney beim Armani Beauty Dinner-Fototermin bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Getty Images Sydney Sweeney backstage beim Stagecoach Festival 2026 in Indio, Kalifornien

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood