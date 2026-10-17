Sydney Sweeney und Michele Morrone kommen sich am Set nah

Die Kameras laufen wieder: Die Dreharbeiten zu "The Housemaid's Secret", der Fortsetzung des Thrillers "The Housemaid" aus dem Jahr 2025, haben offiziell begonnen. Sydney Sweeney (29) und Michele Morrone (36) standen dafür am Mittwoch, dem 14. Oktober, gemeinsam in Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey vor der Kamera. Dabei bekamen Beobachter bereits einen kleinen Vorgeschmack auf eine besonders gefühlvolle Szene, in der Michele seiner Kollegin einen zärtlichen Kuss auf die Stirn drückt. Sydney schlüpft für den zweiten Teil erneut in die Rolle der Millie Calloway, während Michele wieder als Enzo zu sehen sein wird. Zwischen den einzelnen Takes nahm sich die Schauspielerin außerdem Zeit für die Schaulustigen, die sich rund um das Set versammelt hatten. Sie plauderte mit den Wartenden und posierte für zahlreiche Selfies.

Auch in der Fortsetzung gerät Millie in eine äußerst undurchsichtige Situation. Sie nimmt eine neue Stelle als Haushälterin an, wobei sie die Ehefrau unter keinen Umständen zu Gesicht bekommen darf. Eine verschlossene Tür weckt jedoch ihre Aufmerksamkeit. Dahinter stößt Millie schließlich auf eine Wahrheit, die noch düsterere Geheimnisse ans Licht bringen könnte als jene, die sie selbst verbirgt. Damit rückt erneut die rätselhafte Vergangenheit der Hauptfigur in den Mittelpunkt der Geschichte. Auf dem Regiestuhl sitzt erneut Paul Feig (64), der bereits den ersten Teil inszeniert hatte. Bis Zuschauerinnen und Zuschauer das Ergebnis auf der großen Leinwand sehen können, dauert es allerdings noch eine ganze Weile: Der Kinostart von "The Housemaid's Secret" ist für den 17. Dezember 2027 angesetzt.

Neben den beiden Rückkehrern wird die Besetzung für die Fortsetzung um mehrere bekannte Namen erweitert: Kirsten Dunst (44), Brittany Snow (40), Paul Anthony Kelly und Stephen Kalyn (28) gehören neu zum Ensemble von "The Housemaid's Secret". Welche Figuren sie in dem Thriller übernehmen, geht aus den bisherigen Informationen noch nicht hervor. Der erste Teil der Reihe kam 2025 in die Kinos gekommen und basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage. Die Fortsetzung knüpft nun direkt an die Geschichte rund um die Haushälterin Millie an.

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Getty Images Sydney Sweeney backstage beim Stagecoach Festival 2026 in Indio, Kalifornien

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Getty Images Michele Morrone im Mai 2022

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Getty Images Brandon Sklenar, Paul Feig, Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der After-Party zur LA-Premiere von "The Housemaid"