Stephen Kalyn (28) hat nach seinem Durchbruch bereits das nächste große Projekt an Land gezogen. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Dean Di Laurentis in der Prime-Video-Serie Off Campus bekannt wurde, wird gemeinsam mit Whitney Peak (23) in der neuen "Serendipity"-Verfilmung von Miramax und Amazon MGM Studios zu sehen sein. Neben den beiden steht auch Milo Manheim vor der Kamera. Welche Rollen die drei übernehmen werden, ist laut Deadline bislang allerdings nicht bekannt. Bei dem Film soll es sich weder um ein klassisches Remake noch um ein Reboot handeln. Regisseur Michael Showalter bezeichnet das Projekt vielmehr als zeitgenössischen "Gegenentwurf", in dessen Mittelpunkt neue Figuren stehen. Das Drehbuch stammt von Marc Klein, der bereits das Drehbuch für den Film aus dem Jahr 2001 verfasst hat. Mit Simon Fields ist zudem ein Produzent beteiligt, der auch an der Originalverfilmung mitgearbeitet hat.

Die ursprüngliche Version von "Serendipity" unter der Regie von Peter Chelsom kam 2001 mit John Cusack (60) und Kate Beckinsale (53) in den Hauptrollen ins Kino und feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Darin begegnen sich zwei Fremde in einer Weihnachtsnacht in New York und verlieben sich ineinander, obwohl beide eigentlich mit anderen Menschen zusammen sind. Zunächst trennen sich ihre Wege, doch sieben Jahre später begeben sie sich auf die Suche nach dem jeweils anderen. Weltweit spielte die Romanze mehr als 69 Millionen Euro ein. Die Neuverfilmung greift zwar die Grundidee auf, erzählt die Geschichte aber ausdrücklich mit neuen Figuren. Wo und wann die Dreharbeiten stattfinden und wann der Film erscheinen soll, steht noch nicht fest.

Für Stephen bedeutet die Besetzung einen weiteren Schritt in seiner Karriere: "Off Campus" gehörte nach dem Start zu den meistgesehenen Originalproduktionen von Prime Video, wie Deadline berichtet. In der zweiten Staffel, die am 28. April 2027 erscheint, rückt seine Figur Dean sogar in den Mittelpunkt. Stephen wird nach seinem Serienerfolg außerdem in "The Housemaid's Secret" zu sehen sein, der im Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Auch für Whitney läuft es beruflich derzeit gut. Die Schauspielerin steht kurz vor dem Kinostart von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", in dem sie neben Joseph Zada (21) und Mckenna Grace (20) zu sehen ist. Darüber hinaus wurde sie für "Miami Vice '85" verpflichtet. Darin verkörpert sie das Love-Interest der von Michael B. Jordan (39) gespielten Figur. Whitney stand bereits für das Gossip Girl-Reboot und Hocus Pocus 2 vor der Kamera.

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Imago Stephen Thomas Kalyn bei der 32. Verleihung der Actor Awards 2026 in Los Angeles

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Imago John Cusack und Kate Beckinsale in der romantischen Komödie "Serendipity"

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