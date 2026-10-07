Sydney Sweeney und Scooter Braun sprechen schon über Kinder

Sydney Sweeney (29) und Scooter Braun (45) schmieden angeblich immer konkretere Zukunftspläne. Nach Informationen von Page Six sprechen die Schauspielerin und der Unternehmer inzwischen darüber, gemeinsam Kinder zu bekommen. Auch eine Hochzeit soll für das Paar ein Thema sein. Im Zuge der angeblichen Hochzeits- und Familienpläne soll Sydney außerdem ernsthaft darüber nachdenken, zum Judentum überzutreten. Dem Bericht zufolge hat sie sich dafür bereits mit zwei Rabbinern getroffen. Ein Insider erklärte dem Portal, wie wichtig das Thema für die beiden sei: "Das Paar spricht darüber, eine eigene Familie zu gründen, und Scooter hat zu diesem Thema eine klare Haltung." Eine offizielle Bestätigung gibt es aber bislang nicht – Vertreter der Schauspielerin und des Unternehmers waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die beiden selbst halten sich zu ihrem Privatleben ohnehin weitgehend bedeckt und äußern sich nur selten zu ihrer Beziehung.

Ganz überraschend kommen die Gerüchte nicht: Sydney wurde bereits an Scooters Seite beim Rosch-Haschana-Gottesdienst im Temple Sholom im US-amerikanischen Greenwich im Bundesstaat Connecticut gesichtet. Einem Augenzeugen zufolge nahmen die beiden ganz unauffällig im hinteren Bereich der Synagoge Platz. Zuerst hatte das Portal DeuxMoi über eine mögliche Konversion der Schauspielerin berichtet, Page Six will nun erfahren haben, dass ihre Überlegungen tatsächlich ernst gemeint sind. Ein solcher Schritt wäre allerdings kein schneller Prozess: Wie das Magazin erklärt, kann ein Übertritt zum Judentum ein bis vier Jahre dauern. Dazu gehören ein intensives Studium sowie die Begleitung durch einen Rabbiner, der den gesamten Prozess eng betreut. Wie weit Sydney auf diesem Weg bereits gekommen ist, blieb in dem Bericht offen.

Kennengelernt haben sich die beiden angeblich im Juni 2025 auf der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig. Einige Monate später machten erstmals Datinggerüchte die Runde. Nach rund einem Jahr Beziehung soll Scooter nun auf eine Hochzeit hinarbeiten, ein Insider hielt zuletzt sogar einen Antrag innerhalb der kommenden sechs Monate für möglich. Wie viel ihm an seiner Partnerin liegt, machte Scooter zuletzt an ihrem 29. Geburtstag am 12. September deutlich: "Du bringst mich stärker zum Lächeln, lauter zum Lachen, lässt mich mehr Abenteuer erleben und größer träumen. Du hast das Alltägliche aufregend gemacht und die Zukunft zu etwas, das ich kaum erwarten kann." Scooter soll Sydney außerdem als "moderne Marilyn Monroe" betrachten. Diese Parallele passt auch zum aktuellen Thema, denn Marilyn Monroe trat nach ihrer Hochzeit mit dem Dramatiker Arthur Miller zum Judentum über.

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Scooter Braun in Australien, 2026

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Imago Scooter Braun und Sydney Sweeney genießen eine romantische Gondelfahrt in Venedig

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney mit Freund Scooter Braun, August 2026