Trotz Traum von Weltreise: Beatrice Egli plant keine Auszeit

Schon länger tummeln sich im Netz einige Gerüchte, dass Beatrice Egli (38) plant, eine längere Auszeit zu nehmen und sich aus dem Musikbusiness zurückzuziehen. Auf Instagram meldet sich die Sängerin nun direkt bei ihren Fans und stellt unmissverständlich klar, dass sie absolut kein Verlangen danach hat, eine Pause zu machen. "Also auf gar keinen Fall. Ich bin gerade auf Tour, es läuft richtig gut, und vor allem bin ich wirklich in den Vorbereitungen für nächstes Jahr", betont die Schweizerin in ihrem Video. Dass sie eine Auszeit will, sind "definitiv falsche News".

Die Gerüchte begannen zu brodeln, nachdem Beatrice einen Gastauftritt im ARD-Format "Schlagerwelt" hatte. Dort erzählte sie, dass sie den Traum hegt, irgendwann mal eine große Weltreise zu machen. "Mein Traum ist es, irgendwann lange auf Weltreise zu gehen. Und, ja, die Welt zu bereisen – mich auch komplett mal wieder rauszunehmen aus all meinen wunderschönen Tätigkeiten, um einfach die eigene Perspektive auch wieder zu wechseln", meinte sie in dem Format. Die Sängerin liebe es, neue Kulturen kennenzulernen, und werde sich auch später die Zeit dafür nehmen. Doch wie sie jetzt klarstellt, heißt das nicht, dass sie sofort in die weite Welt aufbrechen will.

In ihrem neuen Video auf Instagram kündigt sie an, dass sie für das nächste Jahr unglaublich viele neue Projekte geplant habe, auf die sich die Fans erst mal freuen sollen. Was genau hinter dieser Ankündigung steckt, verrät die Sängerin bisher nicht. Es wird gemunkelt, ob sie sich erneut vor die Kamera einer Serie traut. In diesem Jahr durfte sie in der Serie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" in die Rolle der Céline Huber schlüpfen und gab somit ihr Schauspieldebüt!

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Imago Beatrice Egli bei "Immer wieder sonntags", August 2026

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Getty Images Beatrice Egli bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli zeigt ihre Morgenroutine, Januar 2026