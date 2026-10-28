Beatrice Egli zeigt altes DSDS-Foto und wird dabei emotional

Beatrice Egli (38) blickt emotional auf ihre Anfänge bei Deutschland sucht den Superstar zurück. Im Rahmen eines aktuellen Fototrends überraschte sie ihre Fans auf Instagram mit einer Aufnahme aus ihrem Siegerjahr 2013. Darauf ist die Schweizer Sängerin in einem knalligen Bühnenoutfit und mit auffälligen Accessoires zu sehen. Ihre typische blonde Mähne machte den damaligen Look komplett, der sich extrem von ihrem heutigen Stil unterscheidet. Seit ihrem Sieg in der Castingshow hat Beatrice eine Wahnsinnsentwicklung vom Newcomer zum Megastar des Schlagers durchgemacht. Dieser emotionale Rückblick scheint die 38-Jährige selbst ganz schön zu berühren. "Kann mich mal bitte jemand kneifen. Ich bin einfach so unendlich glücklich über alles, was ich bisher in meinem Leben erleben durfte und das habe ich nur euch zu verdanken", schrieb sie zu dem Beitrag. Damit richtete die Musikerin ihren Dank besonders an ihre treuen Fans, die sie seit ihren ersten Schritten im Rampenlicht begleiten.

Den Auftakt der kurzen Fotostrecke macht jedoch eine aktuelle Aufnahme von Beatrice während eines Live-Auftritts. Im Rahmen eines bekannten Social-Media-Trends inszeniert die Musikerin das Bild so, als ließe sie es von der künstlichen Intelligenz ChatGPT modifizieren. Ihre erste Anweisung lautet: "Hey ChatGPT, mach das Bild etwas heller." Das Ergebnis entspricht offenbar noch nicht ihren Vorstellungen. Deshalb legt sie mit einer gegenteiligen Bitte nach: "Nee, mach's bitte dunkler." Doch auch die dunklere Version soll nicht bleiben. Schließlich fordert Beatrice: "Egal, mach wieder so wie ganz am Anfang." Wer nun mit der ursprünglichen Aufnahme gerechnet hat, wird von ihr überrascht. Statt das aktuelle Foto erneut einzublenden, löst die Musikerin die humorvolle Bildfolge mit ihrem alten Schnappschuss aus der DSDS-Zeit auf. Auf diese Weise verbindet sie den beliebten Onlinetrend mit einem persönlichen Rückblick und zeigt ihren Followern, wie alles für sie begonnen hat.

Im Jahr 2013 trat Beatrice im Alter von 24 Jahren in der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" an. Dort setzte sie sich bis ins große Finale durch und gewann schließlich mit 70,25 Prozent der Zuschauerstimmen gegen Lisa Wohlgemuth (34). Kurz darauf gelang ihr auch musikalisch ein erfolgreicher Start: Ihr von Dieter Bohlen (72) geschriebener Siegersong "Mein Herz" schaffte es auf Platz eins der deutschen Singlecharts. Der Titel markierte den Beginn ihrer Karriere im Schlagergeschäft. Seit ihrem Triumph in der Castingshow hat sich Beatrice, die für ihren Jurorenjob zu DSDS zurückkehrte, zu einer der absoluten Top-Größen der Schlagerwelt im deutschsprachigen Raum entwickelt. Neben dem Singen steht sie mittlerweile auch erfolgreich als Moderatorin im Scheinwerferlicht. Mit dem emotionalen Instagram-Post feiert sie aber nicht nur ihren damaligen Sieg, sondern bedankt sich vor allem bei ihrer Community. Die Schweizerin betont, dass sie all die unvergesslichen Momente der letzten Jahre nur ihren treuen Fans zu verdanken hat.

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Getty Images Beatrice Egli, Schlagersängerin

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Getty Images Beatrice Egli, April 2025

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Getty Images Beatrice Egli, "Die Giovanni Zarrella Show" im November 2025