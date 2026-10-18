Vom Fan zum Star: Für Beatrice Egli erfüllt sich ein Traum

Lange wurde in der Schlagerszene gerätselt, welcher prominente Name sich hinter dem mysteriösen "Secret Act" der "Schlagernacht des Jahres 2027" verbirgt – nun ist das große Geheimnis endlich gelüftet. Wie die Veranstalter der beliebten Konzertreihe offiziell bekannt gaben, wird Beatrice Egli (38) im kommenden Jahr mit von der Partie sein. Mehrere Wochen lang hatten die Organisatoren die Identität geheim gehalten und die Fans gewaltig auf die Folter gespannt. Für die Schweizer Sängerin schließt sich mit diesem Engagement laut Schlager.de ein ganz emotionaler Kreis: Schon als Kind saß Beatrice bei den legendären Schlagernächten im Publikum, blickte zu ihren Idolen auf und ließ sich von der einmaligen Atmosphäre in den großen Hallen mitreißen.

Der Tourneestartschuss fällt am 27. Februar 2027 in der ZAG Arena in Hannover, bevor die Konzertreihe in Metropolen wie Mannheim, München, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Köln und Berlin Station macht. Neben der Schweizer Powerfrau steht ein hochkarätiges Staraufgebot auf der Bühne: Matthias Reim (68), Vanessa Mai (34), Kerstin Ott (44), Ben Zucker (43), Semino Rossi (64), Ross Antony (52), Anna-Carina Woitschack (33), Mickie Krause (56), Oli.P, Vincent Gross (30), Tim Peters, Voxxclub und Stereoact mischen die Hallen auf. Wichtig für alle Ticketkäufer: Die Besetzung variiert je nach Veranstaltungsort, weshalb nicht jeder genannte Künstler bei jeder Show auf der Bühne steht. Karten für viele Termine sind bereits über die offizielle Website sowie die bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Dass Beatrice nach früheren Auftritten bei der Veranstaltungsreihe nun erneut zum hochkarätigen Line-up gehört, ist für die Sängerin eine ganz besondere Rückkehr an den Ort ihrer eigenen Kindheitsträume. Bekannt wurde die charmante Blondine einem breiten Millionenpublikum durch ihren triumphalen Sieg bei Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2013. Seitdem hat sie sich längst als feste Größe im Musikgeschäft und als erfolgreiche Moderatorin etabliert. Welche konkreten Städte und Termine die Sängerin im Rahmen der Schlagernachttournee persönlich übernimmt, wollen die Veranstalter in Kürze bekannt geben. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf emotionale Auftritte und unvergessliche Schlagermomente freuen.

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Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli zeigt ihre Morgenroutine, Januar 2026

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Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", Dezember 2025

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Getty Images Beatrice Egli, "Die Giovanni Zarrella Show" im November 2025