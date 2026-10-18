Längere Auszeit: Beatrice Egli träumt von einer Weltreise

Seit mehr als 13 Jahren mischt Beatrice Egli (38) das Schlagerbusiness auf – und jetzt verblüfft die Schweizerin ihre Fans mit einem ganz privaten Traum. Die Sängerin plant, für eine ganze Weile komplett aus dem stressigen Alltag aus TV-Shows, Live-Auftritten und Dauerterminen auszusteigen. Ihr geht es dabei nicht um einen normalen Urlaub: Beatrice sehnt sich nach einer großen Weltreise, um neue Kulturen und Menschen kennenzulernen und den Kopf mal wieder richtig vom Job freizubekommen. Im ARD-Format "Schlagerwelt" sprach sie offen über ihre Pläne. "Mein Traum ist es, irgendwann lange auf Weltreise zu gehen. Und, ja, die Welt zu bereisen – mich auch komplett mal wieder rauszunehmen aus all meinen wunderschönen Tätigkeiten, um einfach die eigene Perspektive auch wieder zu wechseln", erklärte die Musikerin in der Sendung.

Ob und wann Beatrice, die das Tourleben gerne mit einem Ferienlager vergleicht, ihren Traum tatsächlich in die Tat umsetzt, ist allerdings noch völlig offen. Einen konkreten Zeitraum für die große Reise oder gar eine offizielle Auszeit vom Schlagergeschäft hat die Sängerin bislang nicht angekündigt. Dass ihr der Wunsch aber viel bedeutet, machte sie im Gespräch mit dem ARD-Format deutlich: "Ich liebe es, Kulturen, Länder und Menschen kennenzulernen. Und das ist ein ganz großer Traum von mir. Und irgendwann wird die Zeit auch dafür kommen." Nach ihrem Sieg bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013 etablierte sich die Künstlerin als eine der kommerziell erfolgreichsten Schlagersängerinnen im deutschsprachigen Raum. Seither tritt sie kontinuierlich bei Großveranstaltungen auf und ist fester Bestandteil diverser Fernsehformate.

Dass das viele Unterwegssein auch seine Schattenseiten hat, verheimlicht die Musikerin nicht. In der "Giovanni Zarrella Show" gab sie bereits zu: "Es gibt Tage, da habe ich einfach keine Lust auf Reisen. Giovanni kann das bestimmt bestätigen. Ich glaube, das unterschätzt man in unserem Beruf ein bisschen." Eine solche private Tour um den Globus wäre das komplette Gegenteil ihres normalen stressigen Touralltags. Völlig ohne Auftritte, Pressetermine oder feste Verpflichtungen könnte Beatrice ganz spontan entscheiden, wohin es geht, wie lange sie an einem Ort bleibt und welchen Weg sie einschlägt. Einen ganz ähnlichen Traum hat sich ihr Kollege Roland Kaiser (74) übrigens schon wahrgemacht: Zusammen mit seiner Frau Silvia ging er im Frühjahr 2024 auf eine 111-tägige Kreuzfahrt mit der "Queen Victoria". Während dieser Zeit verzichtete der Sänger fast vier Monate lang komplett auf öffentliche Auftritte.

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Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", Dezember 2025

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Getty Images Beatrice Egli, "Die Giovanni Zarrella Show" im November 2025

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Getty Images Beatrice Egli im April 2025