Nico Santos schwärmt von der Schweiz und Beatrice Egli

Eine Zusammenarbeit mit Beatrice Egli (38) im Tonstudio ist für Nico Santos (33) offenbar eine denkbare Option. Im Interview mit dem Schweizer Magazin Blick schwärmte der Popstar von seiner Kollegin. Auslöser dafür war die Frage, ob die Schlagersängerin ihm nützliche Ratschläge für einen potenziellen Umzug geben könnte, da sie selbst ständig zwischen Deutschland und ihrer Schweizer Heimat pendelt. Statt über Wohnorte zu philosophieren, geriet Nico ins Schwärmen über die frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinnerin. "Sie ist eine tolle Sängerin, und ich könnte mir auch vorstellen, mit ihr zusammenzuarbeiten", erklärte er gegenüber dem Schweizer Blatt. Wie eine solche Zusammenarbeit konkret aussehen könnte, ließ der Musiker allerdings offen. Von einem geplanten Duett, einem gemeinsamen Song oder einem festen Studiotermin war in dem Gespräch nämlich keine Rede. Die Kooperation mit Beatrice bleibt damit vorerst eine Idee, die der Sänger ganz beiläufig in den Raum stellte.

Das Interesse an einem Wohnortwechsel in die Schweiz beruht auf einer persönlichen Affinität des Sängers zu dem Land. Nach eigenen Angaben schätzt Nico, der seinen Traumberuf Musiker fast aufgegeben hätte, die Schweiz sehr und erwägt regelmäßig einen Umzug. Als Hauptgründe nennt er die Natur, die Bergwelt sowie die hohe Lebensqualität und verlässliche Infrastruktur. "Die Schweiz hat irgendetwas Magisches", fasste er es zusammen. Auch musikalisch ist der Sänger im Nachbarland bestens bewandert. Er nannte den Klassiker "W. Nuss vo Bümpliz" sowie Stephan Eichers "Déjeuner en paix" und erzählte von seiner Begegnung mit dem rätoromanisch singenden Künstler Mattiu. Passend dazu führt ihn auch sein aktueller Tourplan in die Schweiz: Am 11. November beendet er seine Konzertreise im Hallenstadion in Zürich. Für die Abschlussshow sei etwas Besonderes vorbereitet.

Der Musiker ist auf Mallorca aufgewachsen und beherrscht Spanisch sowie Katalanisch fließend. Als er der rätoromanischen Schweiz einen Besuch abstattete, fiel ihm deshalb sofort auf, wie verblüffend ähnlich Rätoromanisch und Katalanisch klingen. Abseits der Bühne genießt der Sänger sein Familienglück: Seit Juni 2022 ist er mit seiner langjährigen Partnerin verheiratet, im Jahr 2024 krönte die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes die Liebe der beiden. Der Nachwuchs hat sogar einen Auftritt auf seinem neuen Album "POV": Auf dem Opener "Dear Child" ist die Stimme des Kleinen zu hören. Für den Sänger war es eine bewusste Entscheidung, dass auf der Platte zuerst sein Sohn und nicht er selbst zu hören ist. Und sollte seine Musikkarriere eines Tages plötzlich enden? Dann würde er nach eigener Aussage am liebsten einfach entspannen, möglicherweise in der Schweiz leben und sich vor allem auf seine Rolle als Vater konzentrieren.

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Getty Images Nico Santos, Sänger

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025

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ActionPress / AEDT Nico Santos, Sänger