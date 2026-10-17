Zwei Jahre nach seinem Tod würdigt Siva Liam Payne

Am 16. Oktober 2026 jährt sich der tragische Tod von Liam Payne (†31) zum zweiten Mal. Der ehemalige One Direction-Sänger war 2024 im Alter von nur 31 Jahren nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires ums Leben gekommen. Einer, der den Sänger bis heute schmerzlich vermisst, ist Siva Kaneswaran (37) von The Wanted. Im Gespräch mit dem Mirror erinnerte sich der Musiker nun an seinen verstorbenen Kollegen und fand dabei besonders emotionale Worte. Für Siva war Liams Tod auch deshalb so schwer zu verkraften, weil er nur wenige Jahre zuvor bereits seinen Bandkollegen Tom Parker (†33) verloren hatte. Dieser war im März 2022 im Alter von 33 Jahren an einem aggressiven Hirntumor gestorben. "Liam zu verlieren, fühlte sich so kurz nach Toms Verlust an", erklärte Siva gegenüber der britischen Zeitung.

Besonders in Erinnerung geblieben ist Siva, wie viel Mitgefühl Liam nach Toms Tod gezeigt hatte. Der ehemalige One Direction-Sänger habe zunächst öffentlich sein Beileid ausgesprochen und sei später sogar zur Beerdigung seines Kollegen gekommen. "Er war so ein wundervoller Mensch, so ehrlich und aufrichtig", schwärmte Siva im Gespräch mit dem Mirror. Schon zuvor hatte Liam seine Unterstützung gezeigt und war beim Benefizkonzert "Inside My Head" in der Royal Albert Hall aufgetreten, dessen Erlöse der Organisation Stand Up To Cancer zugutekamen. Für Siva war Liam vor allem ein einfühlsamer Mensch, dessen Verlust bis heute eine große Lücke hinterlässt. "Man konnte erkennen, dass er ein wirklich sensibler junger Mann war. Es gibt keine Worte, um das Gefühl zu beschreiben, jemanden wie Liam zu verlieren. Ich kann mir nur vorstellen, wie es für die Fans war. Ich sende seiner Familie, seinen Freunden und allen Fans noch immer meine Liebe. Sein Tod war ein sehr, sehr großer Verlust", betonte der Musiker. Dabei waren One Direction und The Wanted zu ihren erfolgreichsten Zeiten eigentlich als rivalisierende Boybands bekannt, deren Mitglieder sich öffentlich immer wieder Seitenhiebe lieferten.

Die beiden schweren Verluste haben Sivas Einstellung zum Leben nachhaltig verändert. Statt wichtige Entscheidungen aufzuschieben, möchte der Sänger die Zeit bewusster nutzen und seinen eigenen Wünschen folgen. "Der Tod lehrt dich eine Sache – er lehrt dich, wie man lebt. Leg los und folge dem, was du wirklich willst", erklärte er gegenüber dem Mirror. Auch Liams ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (32), Louis Tomlinson (34), Niall Horan (33) und Zayn Malik (33) wünscht Siva vor allem persönliches Glück – unabhängig davon, ob One Direction jemals wieder gemeinsam auf der Bühne stehen wird. Er selbst führt das musikalische Erbe von The Wanted inzwischen gemeinsam mit Max George (38) unter dem Namen The Wanted 2.0 fort. Bei ihren Auftritten nehmen sich die beiden regelmäßig einen besonderen Moment, um an ihren verstorbenen Freund Tom zu erinnern. Wie eng die Mitglieder der Boyband miteinander verbunden waren, machte Siva noch einmal deutlich: "Wir sind mit einer so starken Bindung aufgewachsen. Und das war die Botschaft unserer letzten Shows mit Tom – Brüder."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Siva Kaneswaran und Liam Payne

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Getty Images Liam Payne, Juli 2021

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