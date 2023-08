The-Wanted-Star Siva Kaneswaran weinte jeden Tag um Tom (†)

Tom Parker (✝33) ist noch immer unvergessen. Bei dem Sänger war im Oktober 2020 ein inoperabler Tumor diagnostiziert worden. Der zweifache Familienvater starb im März 2022 nach einem 18-monatigen Kampf mit der Krankheit. Er hinterließ seine Frau Kelsey Parker und zwei gemeinsame Kinder. Aber auch für seine Bandkollegen ist Toms Tod ein heftiger Verlust gewesen. Für Siva Kaneswaran (34) ist der Schicksalsschlag immer noch jeden Tag schwer zu ertragen.

Siva verrät dem Closer Magazine, dass er ein Jahr nach Toms Tod nach wie vor sehr leidet. "Ich bin immer noch dabei, es zu verarbeiten – es ist schwer zu glauben, dass es über ein Jahr her ist, es ist, als wäre es erst vor Monaten passiert", gesteht der Musiker von The Wanted. Das Jahr des Todes seines Freundes habe ihn ganz besonders geprägt: "Ich habe noch nie so viel geweint wie im letzten Jahr, ich habe jeden Tag geweint."

Auch Toms Witwe leidet noch immer sehr unter dem Verlust ihres Mannes. Der Musiker hätte Anfang August seinen 35. Geburtstag gefeiert. Die Influencerin teilte zu diesem Anlass emotionale Worte auf Instagram. "Ich wünschte, er könnte hier sein und seinen Geburtstag mit uns allen feiern, einen Kuchen essen, lachen. Wir vermissen dich jeden Tag", schrieb sie zu Bildern der beiden.

Getty Images Die Bandmitglieder von The Wanted

Getty Images Siva Kaneswaran, Musiker

