Allison Williams schwärmt von ihrem Dreh mit Tarantino

Allison Williams (38) spricht über ihre Erfahrungen mit dem Verlauf und der Behandlung von Ekzemen. Im Rahmen des Eczema Awareness Month führte The Hollywood Reporter ein Interview mit der Schauspielerin, die selbst von der Krankheit betroffen ist. Darüber hinaus gewährte Allison aber auch einen Einblick in anstehende Projekte: Rund zehn Jahre nach dem Serienfinale gibt es ein Wiedersehen mit den Kultfiguren aus der Serie "Girls": HBO bringt die Serie als limitierte Fortsetzung mit fünf neuen Folgen zurück. Mit dabei sind neben Serienschöpferin und Hauptdarstellerin Lena Dunham (40) auch Allison Williams, Jemima Kirke (41), Zosia Mamet (38) und Andrew Rannells (48). Für Allison bedeutet das eine überraschende Rückkehr zu der Figur, die ihre Karriere einst ins Rollen brachte. Und abseits von bekannten Charakteren traute sich die Schauspielerin ein etwas experimentelleres Projekt zu: und zwar einen improvisierten Indiefilm an der Seite von Quentin Tarantino (63).

Dabei handelt es sich um einen Film des walisischen Filmemachers Jamie Adams, der Filme nach einer ganz bestimmten Formel dreht: improvisierte Filme mit extrem geringem Budget, die in sechs Tagen gedreht werden. "Es gibt zwar einen groben Entwurf, aber alle Dialoge sind improvisiert, und der Film entwickelt sich im Laufe der Dreharbeiten weiter. Er dreht mit einer einzigen Kamera", schilderte die Darstellerin. Vor allem sei für die Schauspielerin spannend gewesen, dass man sich auf ein solches Projekt kaum vorbereiten kann, was eine echte Abwechslung zu anderen Produktionen bot. Auch von ihren Co-Stars, Regisseur Quentin Tarantino und Sängerin Kylie Minogue (58), erzählte sie begeistert: "Quentin ist so ein echter Performer. Ich habe gehört, dass er bei Castings wirklich mit den Leuten spielt. Er liebt es, sich voll und ganz in eine Rolle hineinzuversetzen und ausdrucksstark zu sein. Kylie ist genauso. Beide waren so offen und präsent. Es hat riesigen Spaß gemacht."

Wann genau der Film erscheint oder wie er aussieht, weiß die Schauspielerin selbst nicht. Den Dreh weiß sie aber allemal zu schätzen: "Es war eine wundervolle Erfahrung. Ich habe noch keine Schnittfassung gesehen, aber ich glaube, das wird bald der Fall sein." Und auch die neu aufgelegte Serie "Girls" bleibt für die Schauspielerin eine besondere Zeit – beruflich wie privat. Im Interview sprach sie darüber, wie sehr sie das Projekt geprägt hat: "Für mich nimmt 'Girls' einen sehr großen Stellenwert ein. Es gehört zu den wichtigsten Erfahrungen meines gesamten Lebens", schilderte sie. Schon vor sechs Monaten hatte Lena in einem Interview bei SiriusXM Radio angedeutet, dass sie längst wieder mit "Girls" liebäugelt. Sie sprach damals von "einer kleinen Handlungsidee" und machte klar, dass der Kontakt zum alten Cast nie abgerissen ist.

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Getty Images Allison Williams, Schauspielerin

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Getty Images Quentin Tarantino beim Burbank International Film Festival, 2025

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Getty Images Zosia Mamet, Jemima Kirke, Lena Dunham und Allison Williams bei der New-York-Premiere von HBOs "Girls" am 4. April 2012