"Girls"-Comeback als Film: Lena Dunham feilt an der Idee

Ein Comeback der Kultserie "Girls" könnte tatsächlich in Planung sein – zumindest hat Lena Dunham (39) schon konkrete Ideen. Die Schauspielerin und Serienmacherin verriet jetzt beim Radiosender SiriusXM Radio Andy, dass sie "eine kleine Handlungsidee" im Kopf habe und sich die Rückkehr der Serie ernsthaft vorstellen könne. Und nicht nur das: Auch mit ihren ehemaligen Kolleginnen Allison Williams (38), Jemima Kirke (41) und Zosia Mamet (38) sowie Schauspielkollege Andrew Rannells (47) steht sie über eine gemeinsame Chatgruppe in regelmäßigem Kontakt. Die fünf halten sich damit offensichtlich gegenseitig auf dem Laufenden – und die Idee eines Wiedersehens scheint im Raum zu stehen.

In dem Interview wurde Lena noch konkreter, was die Form eines möglichen Comebacks angeht. Sie denkt nicht an eine neue Staffel, sondern an einen Film. Dabei nahm sie sich eine Scheibe von Miley Cyrus (33), die zuletzt ihr Hannah-Montana-Jubiläumsspecial öffentlich ankündigte, bevor Disney+ überhaupt an Bord war – und damit Fakten schuf. Genauso versuchte Lena, den Streamingdienst HBO Max spielerisch unter Druck zu setzen: "Es gibt einen 'Girls'-Film, HBO Max!", sagte sie lachend in dem Interview. "Ich wäre begeistert." Den richtigen Zeitpunkt für ein Comeback sieht die Autorin und Produzentin übrigens als entscheidend an. "Wir wollen nicht zu früh zur Party kommen. Wir wollen angemessen vermisst werden", so Lena.

"Girls" lief von 2012 bis 2017 auf HBO und umfasste insgesamt sechs Staffeln. Lena schuf die Serie nicht nur, sie spielte darin auch die Hauptrolle der jungen Autorin Hannah Horvath, die sich in New York City durch ihr Leben schlägt. Ihre Erinnerungen an diese Zeit verarbeitet die Regisseurin gerade in ihrem neuen Memoir "Famesick", das ab sofort erhältlich ist. Im Chatgruppennamen der ehemaligen Kolleginnen – "Survivors of the Crackcident" – zeigt sich dabei der Humor, den sie offenbar auch nach Jahren noch miteinander teilen.

Anzeige Anzeige

Neilson Barnard / Getty Images Jemima Kirke, Lena Dunham, Zosia Marnet und Allison Williams auf einer "Girls"-Party

Anzeige Anzeige

Ace Pictures via ZUMA Press / Zu / ActionPress Lena Dunham am "Girls"-Set in New York

Anzeige Anzeige

Lena Dunham und Jemima Kirke bei den Dreharbeiten zu "Girls" in Green Point Brooklyn in New York