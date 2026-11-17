Auf dem roten Teppich bekam Brad Pitt (62) diesmal ernsthafte Konkurrenz. Der Schauspieler feierte am Montagabend im TCL Chinese Theatre in Hollywood die Los-Angeles-Premiere seines neuen Films "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth". An seiner Seite war seine Freundin Ines de Ramon (33). Das Paar hielt Händchen, posierte eng beieinander und lächelte gemeinsam in die Kameras der Fotografen. Die meisten Blicke zog aber Ines auf sich: Sie erschien in einer bodenlangen Robe in Elfenbein mit tiefem V-Ausschnitt, seitlichen Cut-outs und halbtransparenten Elementen. Ein Rüschensaum setzte einen zusätzlichen Akzent. Brad wählte dagegen ein lässigeres Ensemble aus einem dunkelblauen Pullover, einem langen zweireihigen Mantel und einer farblich passenden Hose. Braune Boots sowie eine große goldfarbene Brille mit getönten Gläsern rundeten seinen Premierenlook ab.

In dem neuen Film schlüpft Brad erneut in die Rolle des Stuntmans Cliff Booth. Für seine Darstellung in "Once Upon a Time in Hollywood" hatte der Schauspieler bereits einen Oscar gewonnen. Die Fortsetzung spielt im Jahr 1977 und führt das Publikum laut der offiziellen Kurzbeschreibung in ein völlig anderes Hollywood. Quentin Tarantino (63), der beim ersten Teil sowohl das Drehbuch geschrieben als auch Regie geführt hatte, verfasste auch diesmal das Skript. Die Inszenierung übernahm jedoch David Fincher (64). Quentin und David ließen es sich nicht nehmen, Brad bei der großen Premiere in Los Angeles zu begleiten. Auch weitere bekannte Gesichter ließen sich den Abend nicht entgehen, darunter Elizabeth Debicki (36), Scott Caan (50), Yahya Abdul-Mateen (40) II (40), Carla Gugino und Timothy Olyphant (58). Lange warten müssen Fans nicht mehr: Am 25. November soll der Streifen in den IMAX-Kinos anlaufen. Am 23. Dezember folgt dann die Veröffentlichung bei Netflix.

Brad und Ines sind schon seit einigen Jahren ein Paar. Zum ersten Mal wurden die beiden im November 2022 zusammen in der Öffentlichkeit gesehen, als sie in Los Angeles ein Konzert von Bono (66) besuchten. Im Juli 2024 erschien das Paar dann gemeinsam beim Großen Preis von Großbritannien. Sein offizielles Red-Carpet-Debüt feierte es zwei Monate später während der Filmfestspiele von Venedig. Dort begleiteten Brad und Ines die Premiere seines Films "Wolfs". Dass ihre Beziehung mit der Zeit immer öffentlicher wurde, sei jedoch kein genau geplanter Schritt gewesen. "Nein, das ist nicht so kalkuliert, Mann", stellte er im Gespräch mit GQ klar. Stattdessen sieht er darin eine ganz natürliche Entwicklung. "Nein, das Leben entwickelt sich einfach weiter. Beziehungen entwickeln sich weiter." Bei der aktuellen Premiere demonstrierten die beiden nun erneut ihre Verbundenheit und verbrachten den Abend Seite an Seite auf dem roten Teppich.

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Imago Ines de Ramon und Brad Pitt bei der Weltpremiere von "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth"

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Imago Brad Pitt und Quentin Tarantino bei der Premiere von "The Further Misadventures of Cliff Booth" in Los Angeles

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