Im Hause von Quentin Tarantino (63) gibt es einen neuen Hauptdarsteller: Der Regisseur und seine Frau Daniella Pick Tarantino sind zum dritten Mal Eltern geworden. Ein Sprecher des 63-Jährigen bestätigte die freudige Nachricht jetzt gegenüber dem US-Magazin People. In dem offiziellen Statement hieß es, die beiden freuen sich sehr, "die Geburt ihres dritten Kindes, eines Jungen, bekannt zu geben". Für die zwei älteren Kinder des Paares bedeutet der Nachwuchs eine große Veränderung. Der sechsjährige Leo und die vierjährige Adriana sind ab sofort große Geschwister. Quentin, der mit Werken wie "Pulp Fiction" und "Kill Bill" Kinogeschichte schrieb, kann sich nun also über seinen Status als Dreifachpapa freuen.

Weitere Einzelheiten über das jüngste Familienmitglied sind bisher nicht bekannt. So ging aus der Mitteilung weder hervor, an welchem Tag der kleine Junge zur Welt kam, noch welchen Namen Quentin und Daniella für ihren Sohn ausgesucht haben. Für den Regisseur, der bald eine berufliche Auszeit für seine Familie nehmen will, begann das Abenteuer Vaterschaft erst vergleichsweise spät in seinem Leben. Sein erster Sohn Leo kam im Februar 2020 zur Welt – zu diesem Zeitpunkt war der Hollywood-Regisseur bereits 56 Jahre alt. Nur gut zwei Jahre später folgte das nächste Familienglück: Im Juli 2022 brachte Daniella die gemeinsame Tochter Adriana zur Welt. Mit der Geburt des dritten Kindes wächst die Familie nun auf insgesamt fünf Mitglieder an. Die Kinder wachsen sowohl in den USA als auch mit Bezug zur israelischen Heimat ihrer Mutter auf.

Kennengelernt hatten sich Quentin und die israelische Sängerin und Schauspielerin bereits im Jahr 2009. Damals war der Filmemacher nach Israel gereist, um dort für eines seiner Projekte die Werbetrommel zu rühren. Die beiden waren zunächst nur kurz ein Paar und gingen anschließend für längere Zeit getrennte Wege, wie RTL berichtet. Etwa 2016 fanden Quentin und Daniella wieder zueinander. Im Sommer 2017 verlobten sie sich schließlich. Rund eineinhalb Jahre danach gaben sie sich im November 2018 in kleinem Kreis das Jawort. Die Hochzeit fand im gemeinsamen Zuhause in Los Angeles statt. Auch Daniella stammt aus einer bekannten Familie: Sie ist die Tochter des israelischen Popstars Svika Pick. Zu Beginn ihrer musikalischen Laufbahn stand sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sharona auf der Bühne. Die beiden traten damals als Duo unter dem Namen Pick Sisters auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniella Pick und Quentin Tarantino bei "Fortnite Now Playing"

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniella Pick und Quentin Tarantino, Cannes Filmfestival, 2025

Anzeige Anzeige