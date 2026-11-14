Quentin Tarantino rechnet mit einem Western-Meisterwerk ab

Quentin Tarantino (63) hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg – und das ausgerechnet bei einem der großen Klassiker der Filmgeschichte. Der Regisseur hat mit dem Western "Der schwarze Falke" aus dem Jahr 1956 abgerechnet. In einem Interview mit Deadline machte der "Pulp Fiction"-Macher deutlich, dass ihn das Werk der Regielegende John Ford nie wirklich begeistern konnte. Dabei gilt der Streifen als Meilenstein des Kinos. "Nun, ich mochte 'Der schwarze Falke' nie. Ich fand ihn immer ziemlich banal, abgesehen von der Figur des Ethan Edwards", erklärte der Filmemacher. "Ich habe John Waynes Darbietung darin immer geliebt, aber der Film selbst hat mich nie interessiert. Es ist die Art von 50er-Jahre-Western, die mir nicht gefällt." In dem Klassiker verkörpert John Wayne den Charakter Ethan Edwards. Dieser begibt sich auf die Suche nach seiner Nichte, die von Comanchen entführt wurde.

Mit seiner Meinung steht Quentin in Hollywood ziemlich allein da. Andere namhafte Regisseure beurteilen den Western nämlich ganz anders. Martin Scorsese (83) erklärte im Gespräch mit dem British Film Institute, dass es wohl kaum einen Filmemacher seiner Generation gebe, der nicht von dem Werk mit dem Originaltitel "The Searchers" geprägt worden sei. Auch seine eigene Reaktion auf den Klassiker schilderte er eindringlich: Der Film habe ihn "begeistert und erschüttert", erinnerte sich Martin. Für Steven Spielberg (79) besitzt der Western ebenfalls eine besondere Bedeutung. Wie er gegenüber American Film Institute verriet, schaut er sich den Streifen jedes Mal an, bevor er mit einem neuen Filmprojekt beginnt. Während Quentin das Werk als banal bezeichnet, dient es seinen berühmten Kollegen also als wichtige Inspirationsquelle.

Dabei ist Quentin keineswegs grundsätzlich ein Gegner des Western-Genres. Im Gegenteil: Der Regisseur gilt selbst als großer Liebhaber dieser Filmrichtung. Besonders angetan haben es ihm allerdings die Italo-Western, die in den 1960er-Jahren ihren Durchbruch feierten. Zu seinen persönlichen Favoriten zählen unter anderem Sergio Leones Dollar-Trilogie, "Django" und "Der Tod ritt dienstags". Auch musikalisch zeigt sich diese Leidenschaft immer wieder: Kompositionen von prägenden Genrekomponisten wie Ennio Morricone (†91) sind regelmäßig in seinen Filmen zu hören. Darüber hinaus hat Quentin seine Leidenschaft auch in eigenen Werken verarbeitet. Mit "Django Unchained" und "The Hateful 8" brachte er seine ganz eigene Interpretation des Westerns ins Kino. Aber auch in "Kill Bill" und "Inglourious Basterds" sind die Einflüsse des Genres deutlich zu erkennen.

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Getty Images Quentin Tarantino bei Fortnite Now Playing zu "The Lost Chapter" im Vista Theater in Hollywood, 19. November 2025

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Getty Images Bei einem TIME-Event in New York spricht Martin Scorsese auf der Bühne

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