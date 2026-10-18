Callcenter? Jochen Schropp fürchtete Sieg von Kim und Nikola

Bei Promi Big Brother sorgten Kim Virginia (31) und Nikola Grey (30) für reichlich Gesprächsstoff – und offenbar auch für schlaflose Nächte beim Moderator. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Sendepause Fehlanzeige" plaudert Jochen Schropp (47) gemeinsam mit Anja Rützel darüber, wie sehr ihn die Vorstellung eines Sieges von einem der beiden umgetrieben hatte. Dabei ging seine Fantasie sogar so weit, dass er an professionelle Unterstützung beim Zuschauervoting dachte. "Ich hatte Angst, weil das auch immer im Raum schwebt und man das nicht kontrollieren kann, dass die im Zweifel ein Callcenter engagiert haben. Das hätte ich schlimm gefunden. Wenn die gewonnen hätten, das wäre so schlimm gewesen", erklärte er. Umso größer fiel die Erleichterung aus, als das Telefonvoting für die beiden recht schnell ins Stocken geriet, was für Jochen und Anja den Beweis lieferte, dass das Publikum ihr Verhalten keineswegs goutierte.

Nicht weniger sorgenvoll betrachtet der Moderator die Vorwürfe, die besonders zu Beginn der Staffel im Netz kursierten: Immer wieder hieß es, die Produktion habe Kim und Nikola vorab über die Hochzeit in der Show informiert oder gar bei den Abstimmungen nachgeholfen. Jochen wies das im Podcast entschieden zurück. Auch dem Verdacht, das Paar sei in der Show durch den Schnitt und die Moderationen gezielt schmeichelhaft dargestellt worden, erteilt er eine klare Absage: "Es gab keinen Hero-Edit. Das haben wir nicht gemacht." Ein paar liebe Worte hatte Jochen, der aus seiner Abneigung gegenüber Christian Lell (42) kein Geheimnis macht, für das Paar abschließend dann doch übrig: "Nachdem ich gesehen habe, wie die Leute so drauf sind, hätte ich die letzten anderthalb Wochen lieber mit Kim Virginia und Nikola verbracht als mit Christian. Ich hätte das nicht ausgehalten."

In die Nähe der finalen Siegtrophäe oder des Preisgelds von 100.000 Euro kam Kim ohnehin nie. Die Zuschauer schickten die Influencerin überraschend früh nach Hause und entschieden sich stattdessen für Gedeon Burkhard (57), der daraufhin vom Garten ins Haus wechseln durfte. Besonders hart traf die Nachricht ihren Ehemann: Nikola, der zu diesem Zeitpunkt noch in der Show war, verfolgte die Verkündung im Livestream und reagierte völlig fassungslos. Zunächst schien er kaum begreifen zu können, dass das Abenteuer für seine Frau tatsächlich schon beendet war. Kurzzeitig hielt er sogar einen Fehler bei der Entscheidung für möglich. Für Kim bedeutete das Votum jedenfalls das Aus, bevor sie sich im Container überhaupt richtig einleben konnte.

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Imago Jochen Schropp im Juli 2026 in Berlin

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey heiraten bei Promi-BB

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026