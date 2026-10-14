"Fehler": Nikola kann Kims Promi-BB-Rauswurf nicht begreifen

Für Kim Virginia Grey (31) ist das Abenteuer bei Promi Big Brother überraschend früh vorbei. Die Zuschauer entschieden sich gegen den Realitystar und wählten stattdessen Gedeon (57) weiter, der dadurch sogar ins Haus einziehen durfte. Besonders schwer fiel es Kims Ehemann Nikola Grey (30), das Ergebnis zu akzeptieren. Der Reality-TV-Bekannte zeigte sich völlig fassungslos darüber, dass seine Frau die Show bereits verlassen musste. "Ich kann das noch gar nicht realisieren, dass das passiert ist. Ich konnte es einfach nicht fassen, was ich da höre", beschrieb er seine Gefühlslage nach der Entscheidung während des Livestreams. Zunächst habe er sogar gehofft, dass bei der Verkündung möglicherweise ein Fehler unterlaufen sei. "Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, vielleicht ist das ein Fehler. Aber nein", erinnerte sich Nikola enttäuscht. Für Kim endete die Teilnahme an der Realityshow damit bereits, bevor sie sich richtig im Container einleben konnte.

Ganz anders sah die Gefühlslage bei Gedeon aus, der durch das Zuschauervoting eine neue Chance erhielt. Dass sich das Publikum für seinen Verbleib entschieden hatte, bedeutete dem Realitystar offenbar unglaublich viel. "Dass mich die Zuschauer gerettet haben, heißt ja, dass viele Leute da draußen mich entweder jetzt zu schätzen gewonnen haben oder sich noch an mich erinnern", erklärte er sichtlich gerührt. Während er über die Unterstützung sprach, wurde seine Stimme zunehmend brüchig. Schließlich konnte Gedeon seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Dass ihn die Entscheidung der Zuschauer derart emotional treffen würde, schien ihn selbst zu überraschen. "Ich bin sonst nicht so nah am Wasser gebaut", gestand er unter Tränen. Die positive Rückmeldung von außen war für ihn offenbar alles andere als selbstverständlich.

Wie viel ihm der Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus bedeutet, erklärte Gedeon anschließend ebenfalls. Hinter ihm lägen mehrere schwierige Jahre, in denen er nach eigenen Angaben kaum Anerkennung erfahren habe. Auch beruflich sei es für ihn nicht gut gelaufen: Er habe weder Arbeit noch eine wirkliche Aufgabe gehabt. Umso dankbarer zeigte sich der Reality-TV-Bekannte nun für die Unterstützung des Publikums. "Danke für die Chance", richtete er sich unter Tränen an die Zuschauer. Während Gedeon damit einen persönlichen Neuanfang feiern durfte, musste Kim die Show vorzeitig verlassen. Für ihren Ehemann Nikola war das Ergebnis besonders bitter. Schließlich hatte er nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet seine Frau den Container verlassen musste. Während Gedeon seine neue Chance im Haus wahrnehmen konnte, blieb Nikola sichtlich mitgenommen zurück und konnte die Entscheidung gegen Kim zunächst kaum begreifen.

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Joyn Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"

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